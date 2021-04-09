Dolar, Powell'ın açıklamalarıyla geriledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDövizDolar son dakika! Dolar, Powell'ın açıklamalarıyla geriledi - 9 Nisan dolar kuru
ABONE OL

Dolar, Powell'ın açıklamalarıyla geriledi

Dolar endeksi, haftaya başladığı 93 seviyesinden Fed Başkanı Jerome Powell'ın güvercin açıklamalarıyla 92'ye çekilirken ABD 10 yıllıklarının faizi da 1.62'ye geriledi. Dolar/TL ise 8.15 seviyesindeki yatay hareketini sürdürüyor. Piyasalarda bugün TCMB beklenti anketi izlenecek

Dolar son dakika! Dolar, Powell'ın açıklamalarıyla geriledi - 9 Nisan dolar kuru
HABERTURK.COM

Dolar kuru hafta boyunca 8.10 - 8.20 bandındaki sakin seyrini haftanın son işlem gününe de taşırken piyasalarda TCMB beklenti anketi izlenecek.

ABD'de yardım çeklerinin verilmesi, Biden'ın altyapı yatırım paketi ve dün Fed Başkanı Powell'ın güvercin açıklamaları sonrası ABD 10 yıllıkların faizleri 1.62'ye, dolar endeksi de yeniden 92 seviyesine çekildi.

Fed Başkanı Jerome Powell, ekonominin desteklenmesi gerektiğini yinelediği açıklamasında, ekonomiye sağladıkları desteği azaltmaları için belirlenen hedeflere yönelik ciddi ilerleme görmek istediklerini söyledi.

İstihdam piyasasındaki iyileşmeyi seri halde görmek gerektiğini söyleyen Powell, enflasyondaki artışın geçici olduğunu savundu.

9 Nisan Cuma sabahı dolar kuru 8.15 seviyesinden işlem görürken euro 9.70'de.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

8 Nisan döviz kurunda son durum: Dolar ve euro kaç TL?
DÖVİZDöviz kurunda son durum
Dolar, Euro ne kadar? 8 Nisan Dolar ve Euro'da son durum ne? Gün sonu Dolar, Euro ne kaç TL?
DÖVİZDolar, Euro kaç TL oldu? (8 Nisan)
Dolar son dakika! Dolarda son durum - 8 Nisan döviz kurları
DÖVİZDolarda son durum
Dolar ve Euro'da son durum ne? 7 Nisan Dolar, Euro ne kadar? Gün sonu Dolar, Euro ne kaç TL?
DÖVİZ7 Nisan Dolar, Euro kaç TL?
Dolar son dakika! Dolarda son durum - 7 Nisan döviz kuru
DÖVİZDolarda son durum
Reel efektif döviz kuru endeksi martta düştü
DÖVİZReel efektif döviz kuru geriledi
6 Nisan Dolar, Euro ne kadar? Gün sonu Dolar, Euro ne kaç TL? Dövizde son durum
DÖVİZEnflasyon rakamları sonrası Dolar, Euro kaç TL?
Dolar son dakika! Dolarda son durum - 6 Nisan döviz kuru
DÖVİZDolarda son durum
Dolar son dakika! Dolar enflasyon sonrası aşağı yönlü- Haberler
DÖVİZDolar enflasyon sonrası aşağı yönlü
Enflasyon sonrası Euro, Dolar ne kadar? Gün sonu Dolar, Euro ne kaç TL? Dövizde son durum
DÖVİZDövizde son durum: Dolar, Euro kaç TL?