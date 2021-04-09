Dolar, Powell'ın açıklamalarıyla geriledi

Dolar kuru hafta boyunca 8.10 - 8.20 bandındaki sakin seyrini haftanın son işlem gününe de taşırken piyasalarda TCMB beklenti anketi izlenecek.
ABD'de yardım çeklerinin verilmesi, Biden'ın altyapı yatırım paketi ve dün Fed Başkanı Powell'ın güvercin açıklamaları sonrası ABD 10 yıllıkların faizleri 1.62'ye, dolar endeksi de yeniden 92 seviyesine çekildi.
Fed Başkanı Jerome Powell, ekonominin desteklenmesi gerektiğini yinelediği açıklamasında, ekonomiye sağladıkları desteği azaltmaları için belirlenen hedeflere yönelik ciddi ilerleme görmek istediklerini söyledi.
İstihdam piyasasındaki iyileşmeyi seri halde görmek gerektiğini söyleyen Powell, enflasyondaki artışın geçici olduğunu savundu.
9 Nisan Cuma sabahı dolar kuru 8.15 seviyesinden işlem görürken euro 9.70'de.
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