Dolar kurunda, seçim sonuçlarına ilişkin belirsizliği iki hafta aşan süre zarfında kalkmaması nedeniyle TL'deki baskıdan kaynaklı artış dün Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilerek mazbatasını almasıyla terse döndü.

Önceki gün 5.82 üzerini gören kur, İmamoğlu'na mazbatanın verileceği haberleriyle önce 5.75'e ardından da 5.71'e kadar indi. TL, yüzde 0.5 üzerinde değerlenerek diğer gelişen ülke paralarında bu kez pozitif ayrışırken yüzde 1.5 artan borsa başta olmak üzere diğer TL varlıklarında da olumlu hava hakimdi.

Analistler, yatırımcılar ve iş dünyası makro dengeler açısından artık ekonomiye odaklanılması gerektiğini ve seçim gündeminin geride kalmasının bu açıdan önemli olduğunu belirtiyor.

18 nisan sabahı dolar 5.76 üzerinde, euro ve sterlin de 6.50 ve 7.50 üzerinde el değiştiriyor.

Öte yandan piyasalardaki bekleyiş AK Parti'nin itirazlarının YSK tarafından kesin olarak karara bağlanmasına dek sürebileceğini belirten bir kısım analist kurun gevşemenin ardından 5.76'ya dek yükselmesine dikkat çekti.

Kurdaki artışta dün Financial Times'da yer alan Merkez Bankası net döviz rezervlerinin swap piyasasından alınan kısa dönem borçlar çıkınca 15 milyar doların altında kaldığına dair haberin de pozitif havayı törpülediğinin altı çizildi.