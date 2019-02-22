Dolar/TL kuru, hafta ortasında rand öncülüğünde düşen gelişen ülkeler para birimleriyle birlikte 5.30 TL üzerine çıkmasının ardından Fed tutanaklarının etkisiyle 5.30 üzerindeki seyrini sürdürüyor.

Son toplantı tutanaklarında ABD ekonomisinin ve istihdam piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini belirten Fed, bu yıl en azından bir faiz artırımı yapılacağına ilişkin beklentileri harekete geçirdi ancak politika yapıcılar hala faiz politikası konusundaki "sabırlı" tutumlarının ne kadar süreceğini tartışıyorlar.

Önceki gün Asya seansında 5.35'i zorlayan kur, 5.30 - 5.35 arasında dar bir bantta sık dalgalanmayı sürdürüyor. Dolar kuru haftanın son günü olan 22 Şubat'ta 5.32'li seviyelerde.

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Analistler küresel bazda olumsuz gelişme olmazsa kurun bir süre daha bu bant aralığında kalmaya devam edeceğini söylüyor.

Seçim sürecinde yatırımcının çok fazla pozisyon almayı tercih etmeyebileceği belirtilirken. TCMB'nin faizi yüzde 24 seviyesine tutması ve sıkı duruşu koruyacak olması TL için bir emniyet sübabı olarak değerlendiriliyor.

Piyasalar Suriye ve S-400 konusunda ABD ile ilişkileri öne çıkıyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki dün bir telefon görüşmesi gerçekleşirken, görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "İki başkan, potansiyel bir güvenli bölgenin oluşturulmasına ilişkin koordinasyonun devamı konusunda mutabık kaldı." ifadesine yer verildi.

Dışarıda da ABD-Çin ticaret görüşmelerine yönelik gelişmeler ve Brexit takip ediliyor. ABD ve Çin'in ticaret anlaşmazlıklarındaki en zorlu konulara dair taahhütlerini prensip olarak belirlemeye başladıkları belirtildi.