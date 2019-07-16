Dolar, cuma günü S-400 teslimatlarının başlamasıyla birlikte TL karşısında yüzde 1.5 civarı kayıp yaşayarak 5.78'e kadar gelmiş ve Türkiye'nin 5 yıllık dolar cinsi CDS puanı yeniden 400 seviyesine yaklaşmıştı. Pentagon'un açıklamasını ertelemesi ve ABD ile ilişkilerde diyaloğun sürmesiyle dolar/TL bir nebze gevşeyerek 5.72 civarında dengelendi.

Piyasaların kapalı olduğu 3 günlük süreçte, 1 Kasım'da durum raporu vermesi beklenen Fitch Türkiye'nin kredi notunu indirdi. Bugün açıklanacak işsizlik verileri ve yayımlanması beklenen bütçe verileriyle Fed Başkanı Powell'ın konuşmaları piyasalar için önemli haber akışı arasında.

Öte yandan da S-400 teslimatları devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili ilişkilere yönelik yaptığı açıklamaların yankısı, yeni atanan TCMB Başkanı Murat Uysal'ın ekonomiye dair yaptığı yeni dönemdeki stratejilerine dair verdiği demeçlerin etkileri ve AB'nin Kıbrıs nedeniyle Türkiye'ye uygulamaya karar verdiği yaptırımlar izleniyor.

16 Temmuz haftasında illikit piyasada dolar/TL sakin bir seyir izlerken, kur 5.7150 seviyesinde dalgalanıyor. Euro ise 6.44'TL'de.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün medya yöneticileriyle yaptığı görüşmede, "Şimdi ikide bir bazı yaptırımlardan bahsediliyor. Ben bu konuda da, yani Sayın Trump'tan aldığım izlenimlerden de hareketle söylüyorum. Böyle bir durumun, mesela CAATSA, bunu ikide bir söylüyorlar. Tamam da şimdi CAATSA ile ilgili, bu konuda imzayı Sayın Trump 2017'de attı. Bizim CAATSA ile ilgili şu projemiz bizim onun da öncesine gidiyor. CAATSA'nın kapsamı içinde Türkiye yok, böyle bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla daha da ileri gidecek olursak, bunun içinde F35 ile ilgili de herhangi bir şey söz konusu değil. Onun için bu oyunlara gelmeden, biz devletler arası bu ciddiyetten hareketle adımımızı attık, atıyoruz ve buralarda ben herhangi bir sıkıntı doğacağına inanmıyorum." demişti.

Bugün Rusya'dan gelen ve S-400 parçalarını taşıyan 10. uçak Mürted Hava Üssü'ne indi.

TCMB Başkanı Uysal ise finansal istikrara katkı sağlamak amacıyla zorunlu karşılıklar başta olmak üzere tasarruflarında bulunan araçları etkin bir şekilde kullanacaklarını vurguladı.

Mevcut gelişmelerin para politikasında hareket için bir manevra alanı oluştuğuna işaret ettiğini kaydeden Uysal, "Bu çerçevede Para Politikası Kurulu açıklanan bütün verileri analiz ederek, ortak akıl ve istişare çerçevesinde uygun kararı verecektir" ifadelerini kullandı.

Uysal, "başta enflasyon ve iktisadi faaliyet olmak üzere makroekonomik göstergelerin tamamını dikkate alan veri odaklı bir yaklaşım ile hareket edeceğiz." şeklinde konuştu