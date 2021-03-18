Fed sonrası düşen dolarda gözler TCMB'de

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Dolar kuru dün Biden'ın Rusya'ya yönelik sözleri, tahvil faizlerindeki oynaklık ve HDP'ye açılan kapatma davasının yankılarıyla dalgalı bir gün geçirdi.

Güne 7.50 altında başlayan kur 7.65'i test ettikten sonra, Fed'in kararıyla tekrar 7.50 altına çekildi ve 18 Mart sabahına 7.49'dan başlıyor.

Fed, faizleri değiştirmediği toplantıda piyasalar 2023'e kadar faizlerin kesinlikle yükselmeyeceğine emin olurken Başkan Powell, "Tahvil alımında olası azaltma kararının çok öncesinde iletişimini yapacağız ancak şimdi tahvil alımlarını azaltmayı konuşmak için doğru zamanda değiliz" denildi.

Dolar endeksi 91.5 seviyesine gerilerken S&P 500 ve Dow Jones Endeksleri karar ve açıklamalar sonrasında günü rekorla tamamladı, 10 yıllıkların faizi ise geri çekildi.

Piyasalarda TCMB'nin bugün açıklayacağı faiz kararı bekleniyor, beklenti 100 bp artış yapılması yönünde.