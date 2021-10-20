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Dolarda son durum

Dolar güne 9.30 liradan başladı. Sabah saatlerinde 9.33 liraya çıktı

Dolarda son durum
HABERTURK.COM

Dolar/TL dün sabaha karşı 9.37 lirayı aşarak yeni tarihi zirvesini görmüştü. Böylece dolar 8 işlem günü üst üste tarihi zirvesini ilerletmiş oldu.

Rekor kırdıktan sonra gerileyen dolar yeni güne 9.30 liranın hemen üzerinde başladı. Sabah saatlerinde 9.33 liraya çıktı.

Piyasalar yarın Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan (PPK) gelecek faiz kararını bekliyor. PPK eylül ayı toplantısında politika faizini yüzde 19'dan yüzde 18'e çekmişti.

Dünya genelinde merkez bankaları sıkılaşma adımlarını tartışırken, PPK'dan yarın da 50-100 baz puanlık bir faiz indirimi bekleniyor.

Geçen hafta 3 Merkez Bankası yetkilisinin görevden alınması bu beklentiyi güçlendirdi. Böylece dolarda peş peşe rekorlar geldi.

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