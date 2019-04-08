Dolar/TL'de yeni hareketlenmenin ardından yine gözler bu alana çevrildi. Uzun süredir oynak olan dolar/TL'yi etkileyen neden ise diğer para birimlerinde olduğu gibi tek değil. Kimi zaman bu nedenlerden birisi kimi zaman da bir diğeri devreye giriyor. Ancak Türk Lirası'nın değerini düşüren veya yükselten temelde 12 neden bulunuyor. Bunlardan 7'si şu anda TL'nin aleyhine 5'i ise lehine çalışıyor. Tabii ki TL'nin aleyhine görünen nedenler çözüldüğünde bu kez belki de lehine işleyecek.

BUGÜN İKİSİ BİR ARADA

Bugün sabah TL'yi olumsuz etkileyen iki neden birden gündeme bomba gibi düştü. Bunlardan ilki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul belediye seçimlerine yönelik olarak seçim sonuçları konusunda daha da belirsizlik yaratıldığı düşünülen açıklamaları oldu.

İstanbul belediye seçimi belirsizliği Türk Lirası'nı zayıflatan ilk sebep olarak gösteriliyor. Bu açıklamaların ardından dolar yaklaşık yüzde 1.3 yükselerek 5.71'e kadar zıpladı. İstanbul belediye başkanlığı seçimindeki belirsizlik doları destekleyen ana unsur olurken bunun yanı sıra Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 füzeleri nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşmazlık yaşaması ikinci önemli neden olarak Türk Lirası'nı zayıf düşürüyor. Bu konu da Erdoğan'ın Rusya'ya yaptığı ziyaret nedeniyle gündemin tam ortasındaki yerini aldı. ABD ile Suriye'deki anlaşmazlıklar da sürüyor. Şunu da belirtelim, bugün Merkez Bankası'nın ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini yukarı çeken ek sıkılaştırma adımlarından geriye dönmesi de kuru yukarı itti.

PETROL VE ENFLASYON

Türk Lirası'nın diğer iki düşmanı enflasyon ve petrol. Petrol fiyatlarının bu aralar OPEC'in arz kesintileri ile İran ve Venezuela'ya uygulanan ambargo nedeniyle yükseldiğini biliyoruz. Bu ise Türkiye'nin enerji faturasını şişirecek; diğer yandan enflasyonu da olumsuz etkileyecek.

Enflasyon her ne kadar düşüş evresinde olsa da beklenen zamlar ve buradaki düşüşe yeteri kadar güvenilmemesi nedeniyle yatırımcı davranışları da değişiyor. Vatandaşın dolar mevduatının artması ve 181 milyar dolar ile zirveye ulaşması dolar/TL'yi doğrudan etkiliyor.

SWAP KORKUSU

İki hafta önce Merkez Bankası ile Londra swap piyasası arasında yaşanan bilek güreşinin ardından bu piyasada sıkışan ve zarar eden profesyonel yatırımcıların bu kez rövanş almalarından da korkuluyor. Gerçi bu piyasada şu anda her şey düzelmiş gibi görünüyor ancak Türkiye'de başta dolar mevduatlarının yüksekliği olmak üzere hem TL kredi yaratılması hem de yabancıların ancak bu piyasa yoluyla borsa ve tahvil yatırımı yapıyor olması nedeniyle bu piyasanın kullanılmasının zaruri olması endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

Son olarak Türkiye'nin temel ihraç sahası olan Avrupa ekonomisi büyümesinin azalıyor olması Türkiye'ye girecek olan döviz azaltabileceği için Türk Lirası'nın karşısındaki duvarlardan birisi olarak görülüyor.

CARİ AÇIK GERİLİYOR DÖVİZE İHTİYAÇ AZALIYOR

Türk Lirasını destekleyen en önemli gelişmelerin başında büyümedeki düşüş ile birlikte hızla azalan cari açık geliyor. Şu anda 58 milyar dolardan 21.6 milyar dolara inen cari açığın daha da gerilemesi ve 10 milyar dolar civarına inmesi bekleniyor. Böylece Türkiye'nin dövize ihtiyacı da azalıyor.

Türk Lirası'nın ikinci dostu ise çarşamba günü açıklanacak olan Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) yeni ayağı. Bu program ile özellikle yabancı yatırımcıların yatırım iştahının artırılıp Türkiye'ye yabancı para girişinin başlayacağı bekleniyor. ABD-Çin ticaret görüşmelerinin seyrinin iyiye gitmesi de dünya ekonomik büyümesinin önündeki engellerden en önemlilerini kaldırırken bu gelişme Türkiye gibi ihracata bel bağlayan ülkeleri daha olumlu etkiliyor.

Diğer yandan ABD Merkez Bankası FED'in faiz artırımlarına ara vermesi Avrupa Merkez Bankası ECB'nin de azalan büyümeye destek için benzer kararlara imza atması dışarıdan rüzgarların Türkiye tarafından esmesini sağlıyor. Ayrıca Brexit sürecinin de anlaşmasız ayrılık yolundan ayrılmış olması bu ülkeler ile yakın ticari ilişkileri olan Türkiye'yi olumlu etkiliyor.

TÜRK LİRASI'NIN DESTEKÇİLERİ

1-Azalan cari açık

2-Açıklanacak olan yeni program

3-ABD-Çin ticaret görüşmelerinin olumlu seyri

4-FED ve ECB'nin kararları

5-Anlaşmasız Brexit'ın reddedilmesi

İŞTE TÜRK LİRASI'NIN DÜŞMANLARI

1-S-400 ve Suriye gerilimi

2-İstanbul belediye seçimlerine yönelik belirsizlik

3-Enflasyon

4-Döviz hesaplarındaki artış

5-Petrol fiyatlarındaki yükseliş

6-Londra swap piyasası ile yaşanan bilek güreşi

7-Dünya ve özellikle Avrupa ekonomik büyümesindeki yavaşlama