Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB),STR tarafından hazırlanan ‘Mart 2019 Ülke Performans Raporu’nu açıkladı. Raporda yer alan verilere göre, Türkiye'nin Mart 2019 otel dolulukları 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 5 azalarak yüzde 64.2 olarak kaydedildi. Mart 2018’de bu oran yüzde 67.5 olmuştu.

Mart 2019’da Türkiye’nin ortalama günlük satılan oda bedeli ise yüzde 4.6 artışla 63.3 euro olarak gerçekleşti. Mart 2019’da Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması yüzde 68.6 olurken, ortalama günlük satılan oda bedeli ise 104.3 euro olarak tespit edildi.

FİYATLARI İSTANBUL YUKARI ÇEKTİ

TÜROB’un açıklamasına göre, İstanbul'un Mart 2018’de yüzde 73.6 olan doluluk oranı, Mart 2019'da yüzde 2.5 azalarak yüzde 71.8 olarak ölçüldü. İstanbul’da Mart 2019’da, Average Daily Rate (ADR) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli 77.3 euro’ya çıkarak 2018'e göre yüzde 4.6 artış gösterdi. Mart 2018’de bu rakam 73.9 euro olmuştu.

Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise (RevPAR) geçen yıla oranla yüzde 2 artış yaşandı ve 55.5 euro olarak ölçüldü. Mart 2018’de bu rakam 54.4 euro olmuştu.

Yılın ilk çeyreğinde ise geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında doluluk oranı yüzde 68.2’den yüzde 67.3’e gerilerken, ortalama günlük satılan oda bedeli 71.2 euro’dan 76.0 euro’ya, oda başı elde edilen gelir 48.5 euro’dan 51.1 euro’ya yükseldi.

ANTALYA AYNI KALDI

Antalya’da Mart 2019 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 azalarak, yüzde 58.4 oldu. Mart 2018’de bu oran yüzde 60.2 olmuştu. Ortalama günlük satılan oda bedeli 47.8 euro olarak Mart 2018 ile aynı kaldı.

Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler geçen yıla oranla yüzde 3.1 düşüşle ve 27.9 euro olarak gerçekleşti. Mart 2018’de bu rakam 28.8 euro olmuştu. Yılın ilk çeyreğinde ise geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında doluluk oranı 57.7’den yüzde 59.4’e yükseldi. Ortalama günlük satılan oda bedeli 45.5 euro’dan 44.7 euro’ya gerilerken, oda başı elde edilen gelir çok hafif artışla 26.2 euro’dan 26.5 euro’ya yükseldi.

ANADOLU ŞEHİRLERİ YAVAŞLADI

Doluluk verilerini değerlendiren TÜROB Başkanı Müberra Eresin, ilk üç aylık rakamlara göre, kitle turizminde ve yurtdışı pazarlardan beslenen merkezlerde artışlar göründüğünü belirtti.

Eresin, "Özellikle de iç turizm ve normal yurtiçi kaynak pazarlardan beslenen şehirlerde durumlar o derece parlak gözükmüyor. Ancak her şeye rağmen, TÜROB olarak 2018’in iyi geçtiğini, 2019’un iyi geçeceğini ve hatta 2020’nin de Türkiye için çok önemli bir turizm yılı olacağını düşünüyoruz” dedi.

Önümüzdeki yıldan itibaren canlanacak olan cruise ve kongre turizmiyle biraz daha hareketlenme beklediklerini dile getiren Eresin, "2019 yılı sonu itibariyle hem oda fiyatlarında hem doluluk oranlarında minimum yüzde 10-15’lerde artış bekliyoruz" diye konuştu.