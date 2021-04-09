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Domates üreticisi Merko, Frigo Pak Gıda’yı bünyesine kattı

Domates üreticisi Merko Gıda, sektörün önemli oyuncularından Frigo Pak Gıda’nın yüzde 25’ini satın aldı. 8.5 milyon dolarlık bu satın almayla birlikte şirket, katma değerli üretim yelpazesini artırırken, ihracat pazarlarını da güçlendirecek.

Domates üreticisi Merko, Frigo Pak Gıda’yı bünyesine kattı
HABERTURK.COM

Merko, 8,5 milyon dolar karşılığında yine gıda sektörünün önemli oyuncularından ve halka açık Frigo Pak Gıda’nın yüzde 25’lik kısmını satın aldı. Merko, satın almayla Frigo Pak Gıda’nın uzun yıllara dayanan konserve ve dondurulmuş meye-sebze, gazlı içecekler ve meyve suyu üretim gücü ile altyapısını da bünyesine katmış oldu.

1982 yılından bu yana Bursa’da faaliyetlerini sürdüren ve gıda ihracatında atılımlar yapan Merko Gıda, Frigo Pak Gıda ve yeni ürün gamıyla birlikte ihracatta farklı pazarlara da girmeye hazırlanıyor. Knorr, Nestle, Unilever başta olmak üzere ulusal ve uluslararası perakende devlerine küp domates ve salça satan Merko Gıda’nın bünyesinde faaliyetlerini sürdürmeye hazırlanan Frigo Pak Gıda, 2020 yılını 107 milyon TL ciroyla kapatmıştı.

Sunpride meyve suları başta olmak üzere birçok önemli markanın yer aldığı Frigo Pak Gıda, yaptığı yeni ürün yatırımlarıyla da pazarda bilinirliğini artırıyor. Üretimin yüzde 97’sini AB ülkelerine ihraç eden şirketin, yüksek döviz geliriyle de Merko’ya ivme kazandırması bekleniyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Merko Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Alistair Baran Blake, “Katma değerli domates üretim ve ihracatında 39 yıllık deneyimizle ülkemizin ekonomisine katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Odağımızda yatırım, büyüme ve satın almalar var. Bu amaçla sadece bu yıl kendi tesislerimizde 1 milyon Euro civarında makine yatırımımızı tamamlıyoruz. Yeni bir sayfa açarak büyüme ivmemizi artırırken, satın alma ve iş birlikleriyle de üretim ve sermaye gücümüzü yükseltiyoruz” dedi.

Blake sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Frigo Pak Gıda’nın Merko bünyesine katılması, üretimimizin, ürün çeşidimizin ve ihracat hacmimizin artmasına büyük katkı sağlayacak. Özellikle satış kanallarımızda bu birleşmenin çok önemli bir sinerji oluşturacağını öngörüyoruz. Türkiye’nin köklü gıda firmasını bünyemize katmaktan çok mutluyuz. Bu satın alma böylesine olağanüstü günlerden geçerken Türk ekonomisine ve gıda sektörünün geleceğine olan güvenimizin de bir göstergesi. Yatırım ve satın alma planlarımız aynı şekilde devam edecek”

İHRACAT ROTASI AVRUPA

Tarımda halka arzın ilk örneklerinden olan Merko Gıda’nın bu satın alma ile birlikte özellikle Avrupa ülkelerinde önemli bir atılım yapacağını vurgulayan Blake, şu değerlendirmeyi yaptı: “Ocak 2021 başından bu yana büyük bir özen ve titizlik içerisinde yürüttüğümüz bu satın alma ile şirketimiz açısından çok önemli bir atılımı gerçekleştirdiğimize inanıyoruz. Frigo Pak Gıda, Bursa’da yer alan 20 bin metrekare büyüklüğündeki üretim tesislerinde başta narenciye konservesi olmak üzere, dondurulmuş gıda, meyve suyu ve sebze konservesi üretimi yaparak, bu üretimin yüzde 97’sini AB ülkelerine ihraç ediyor. 2020 yılını 107 milyon TL ciroyla kapatan şirket, aynı zamanda sektörünün lider firmalarından biri. Bu satın almayla, Merko’nun Avrupa’da ihracat hacmini genişletirken, ihracata dayalı gelirlerimizi de olumlu etkileyecek”.

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