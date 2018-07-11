Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda gerçekleştirilen devir teslim töreninde konuşan yeni kabinenin ilk Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, öncelikle Recep Tayyip Erdoğan'a kendisini bu göreve layık gördüğü için teşekkür etti.
Dönmez, devlette bir göreve nasıl girildiğinin değil, nasıl çıkıldığının önemli olduğunu belirterek, "İlk göreve başladığımızda uçak kriziyle başlamıştık. Hatta o günlerde kendisinin (Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak) çocuğu olmuştu. Tam kış arifesiydi. Doğalgaz talebinin de çok sıkıntılı bir dönemindeydi. O günlerde bu binanın ışıkları hiç sönmedi. Hamdolsun bir sıkıntı yaşamadan, bir ekip ruhuyla, vatandaşlarımıza bu konuda bir sıkıntı yaşatmadan o problemleri aştık." dedi.
Ülkenin böyle durumlarda sıkıntı yaşamaması için tedbir almaya devam edeceklerini dile getiren Dönmez, LNG terminalleri ve yer altı doğalgaz depolama merkezleriyle bu sıkıntıların yaşanmayacağını söyledi.
Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı daha önce sadece enerji sektörüyle birlikte anılırken, bakanlığın yeni anlayışla enerji sanayisi ve teknolojisi alanında da kendini göstermeye başladığını ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde yenilenmiş kurumlarla yola devam edeceklerini belirten Dönmez, şöyle konuştu:
"Yeni hükümet sisteminde, daha az sayıda kurum, daha az sayıda yönetici ile daha hızlı ve performansı daha yüksek bir devletten bahsediyoruz. Bu kapsamda biz de kendi içimizde bazı birimleri birleştirdik. İlk kararnameler de çıktı, yayınlandı. Bu yenilenmiş kurumlarla yolumuza devam edeceğiz. Biz bakanımızdan çok şey öğrendik. Temposuna, çalışma azmine ve açıkçası hızına yetişmekte zorlandık ama bu arada form tutmuş olduk. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının tarihinin en güçlü ve en dinamik dönemini yaşattığı için ben huzurlarınızda çalışma arkadaşlarım adına Berat Albayrak'a canı gönülden teşekkür ediyorum. Biz ondan razıyız, inşallah o da bizden razıdır."
2023 YOL HARİTASI HAZIR
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da 2,5 yıldır çok yoğun bir mesai ortamında çalıştıklarını söyledi.
Bu süreçte çok önemli bir yol haritası ortaya koyduklarını dile getiren Albayrak, "Sayın müsteşarımız, bugün itibarıyla bakanımızın da içinde bulunduğu güzel, güçlü bir ekiple, Milli Enerji ve Maden Strateji Belgesi dediğimiz bu anayasayla inşallah kişilere bağlı kalmayan bir sistem inşa ettik. Biz bugün varız, yarın yokuz. Dün buradaydık, yarın olmayacağız." dedi.
Albayrak, bayrağı Dönmez'in çok daha ileriye taşıyacağına inandığını belirterek, "Birçok projeyle ilgili 2023 hedefleri tarih tarih, tek tek hepsi hazır. Artık bundan sonra açılışlarınıza inşallah destek olacağız ama mali konularda bilemiyorum ne kadar destek olabiliriz." diye konuştu.
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