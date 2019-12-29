Sarı-siyahlıların resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Avusturya Ligi ekiplerinden Red Bull Salzburg´un 19 yaşındaki Norveçli forvet oyuncusu Erling Haaland ile 2024 Haziran ayı sonuna kadar anlaşmaya varıldığı bildirildi. Öte yandan Haaland´ın 3 Ocak´ta takıma katılacağı ve ertesi gün Borussia Dortmund´un İspanya Mabella´daki devre arası kampına gideceği ifade edildi. Dortmund'un bonservis olarak 30 milyon Euro ödeyeceği kaydedildi.

Erling Haaland, bu sezon Red Bull Salzburg´un UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu´ndaki oynadığı 6 karşılaşmada 8 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.