Yurt içi ve dışı yerleşik kişilerin kıymetli maden depo hesapları ise 2018'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 71,7 arttı ve 41 milyar 391 milyon liraya çıktı. Söz konusu hesapların 2017 sonu itibarıyla değeri 24 milyar 103 milyon lira düzeyinde bulunurken, bu da geçen bir yıllık süreçte altın hesaplarının neredeyse iki katına yaklaştığı ve 17 milyar 288 milyon lira arttığını ortaya koydu.
Altın ve döviz hesaplarındaki artışta, dolar/TL'nin geçen yılı yüzde 39,7'lik artışla tamamlamasının etkisi büyük oldu.
Öte yandan, yurt içi ve dışı yerleşik mudilerin Türk parası mevduatı da geçen yıl 2017'ye göre yüzde 9,1 artarak 1 trilyon 41 milyar 734 milyon liraya ulaştı.
YURT İÇİ MUDİLER TL'YE, YURT DIŞI MUDİLER DÖVİZE YATIRDI
2018 sonu itibarıyla mevduat türüne göre dağılıma bakıldığında, yurt içi yerleşik mudilerin mevduatını ağırlıklı olarak Türk parasında tuttuğu, yurt dışı yerleşiklerin ise tercihini döviz tevdiat hesaplarından yana kullandığı görüldü.
Bu kapsamda, yurt içi yerleşiklerin mevduatının 1 trilyon 15 milyar 857 milyon lirası Türk parası, 826 milyar 251 milyon lirası döviz tevdiat ve 40 milyar 446 milyon lirası kıymetli maden depo hesaplarında toplandı.
Yurt dışı yerleşiklerin ise mevduatının 25 milyar 878 milyon lirasını Türk parası, 126 milyar 499 milyon lirasını döviz tevdiat ve 944 milyon lirasını kıymetli maden depo hesaplarında tuttuğu görüldü.
BDDK verilerine göre, yurt içi ve dışı yerleşik kişilerin Türk parası mevduat, döviz tevdiat ve kıymetli maden depo hesaplarının 2017 ve 2018 sonu itibarıyla değeri şöyle:
|Mevduat türler itibarıyla (milyon TL)
|2017
|2018
|Fark (miktar)
|Fark (yüzde)
|TP mevduat
|954.439
|1.041.734
|87.295
|9,1
|Döviz tevdiat hesabı
|732.289
|952.751
|220.462
|30,1
|Kıymetli maden depo hesapları
|24.103
|41.391
|17.288
|71,7
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