HSBC Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Yenel, vatandaşların son aylarda dolar mevduatı yapmalarının asıl nedeninin geçen yıl ağustos ayındaki kur artışının yarattığı etkiyle kendilerini daha korunaklı bir alanda hissetme isteği olduğunu kaydederek, "Döviz Tevdiat Hesaplarında (DTH) geçen yıl yüzde 45 düzeyinde olan döviz hesapları yüzde 54'e kadar çıktı. Bu son yıllarda görülmeyen bir seviye. Şu anda da kur çok oynak seyrediyor. Bunun için vatandaşlar bu faiz oranları ile TL mevduata geçmek için rahat hissetmiyorlar. Eğer faiz 400-500 puan artarsa o zaman belki faydalı olabilir. Mevduat oranları ile arasında getiri farkı doğduğu için yatırım fonlarına da ciddi kayış oldu. Fonların getirisi daha yüksek olunca fon varlığı otalama yüzde 60 oranında büyüdü. Bizim portföyümüzde yüzde 180'lik bir artış oldu. Çünkü biz fırsatı görüp müşterilerimizi uyardık. Müşterilerimiz de bu olanağı kullandı. Kimi fonlarda mevduata göre 200 ile 500 puana kadar farklar oluşmuştu" dedi.

EĞİLİM ŞU ANDA DURULDU

HSBC müşterilerinin de mevduatta döviz eğilimi olduğunu ancak şu anda daha fazla artış eğilimi görmediklerini anlatan Yenel, birikim yönetimi alanında 73 şubede hizmet veren tüm müşteri temsilcilerinin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisanslı ve piyasaları yakından takip eden çalışanlar olduğunu altını çizerek "Müşteri temsilcilerimiz müşterilere çok yakın durarak, piyasalardaki gelişmelere göre uygun enstrümanlar sunuyorlar. Bunu her şubeden sunabiliyor olmak bizi diğerlerinden farklılaştırıyor. Çok daha küçük birikimlere 150 bin liradan başlayan birikimlere Premier markası altında özel hizmet veriyoruz" şeklinde konuştu.

BANKALAR KREDİ KARTLARINDAN YILLIK YÜZDE 5 ZARAR YAZIYOR

Ayşe Yenel kredi kartlarında son 1,5 yıldır faizin Merkez Bankası tarafından belirlenmesi ve fonlamanın ise mevduatla yapılması nedeniyle bankaların zararda olduğunu ve bunun bireysel bankacılığın geliri üzerinde ciddi baskı yarattığını belirtti.

Yenel, bedava fonlama dönemini de göz önüne alındığında kredi kartı faiz gelirinin yıllık yüzde 5 civarında ekside olduğunu ifade ederek "Tüketici kredileri de son 1 yılda yüzde 1.4 oranında küçüldü. Yılın ilk 4 ayında ise küçük bir toparlanma var. Tüketiciler olarak ihtiyaçlarımızı bir noktaya kadar öteleyebiliyoruz. Şimdi ihtiyaç kredilerinde bir toparlanma olduğunu söyleyebiliriz. Ekonominin toparlanması ile birlikte kredi talebinin artacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye çok genç bir nüfus. Ekonominin çarklarının dönmesi için tüketicilerin biraz borçlanmaya da ihtiyacı var. Konut kredileri ve taşıt kredileri ise daralma eğiliminde. Bu yatırım gerektiren alanlarda ancak ekonominin toparlanmasının ardından hareket olabilecektir " dedi.

HSBC TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE İNANIYOR

HSBC'nin Türkiye'nin geleceğine güvendiğini dile getiren Yenel, son günlerde Türkiye'de kurda ve faizlerdeki oynaklığın HSBC'nin bakış açısını değiştirmediğini belirterek, şunları kaydetti: "Diğer yandan HSBC 70 ülkede çalıştığı için bu tip hareketleri daha önce de yaşamış ve şimdi çok etkilenmiyor. Alışkanlığı var. Daha önceki yıllarda Türkiye'deki karlılıktan kaynaklı grubun buradan çıkacağı yönündeki haberler nedeniyle markamız tüketici gözünde sekteye uğramıştı. Bu nedenle yeni yatırımlar ve reklam desteği ile onu değiştirmeye çalışıyoruz. Örneğin yeni İstanbul Havaalanı'nda 143 körüğe reklam verdik. Dünyadaki 22 ülkenin yanına Türkiye'yi de ekledik. Ülkenin potansiyeline inandığımız için o ülkelerin yanına Türkiye'yi de ekledik."

PREMİER MÜŞTERİYE EFT, YURTDIYINA PARA GÖNDERME BEDAVA

HSBC Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel müdür Yardımcısı Ayşe Yenel, HSBC Türkiye'nin 2016'den bu yana bir dönüşüm yolculuğuna girdiğini ve 2018'de bunu tamamladığını anlatarak, "Bunu yaparken hem faaliyet alanımızı hem kurum kültürümüzü hem de teknolojimizi tamamıyla yeniledik. HSBC Türkiye'yi yeniden inşa ettik diyebiliriz. Bunun içerisinde aynı zamanda bir sistem değişikliği de vardı. Tüm sistem altyapımızı ve müşteriye hizmet veren tüm kanalları değiştirdik" dedi. Bu çalışmalar bittikten sonra müşterilerini daha iyi anlamak için çalışmalara başladıklarını kaydeden Yenel, tutum değiştirirken müşterileri dinlediklerini ve yerel araştırma sonucuna kulak verdiklerini ve müşterileri olsun olmasın ihtiyaçları anlamaya çalıştıklarını kaydetti. Yenel, çalışma sonrası 4 ana temanın ortaya çıktığını belirterek, "Bunlardan ilki birikim yönetimiydi. Türkiye'de piyasalar oynak olduğu için bu alandaki çeşitlilik ve uzmanlık tüketicilerin bankalardan beklediği bir numaralı faktör olarak öne çıkıyor. Bizim birikim yönetimimiz sadece Hong Kong ile yarışıyor. Diğer ülkelerde bu alan bizim kadar gelişmiş değil. İkinci olarak kolay ve esnek bankacılık yapılması isteniyor. Bankaların kolay, esnek ve hizmetlerinin bedava olması isteniyor. Üçüncü olarak aile ve geleceğe yönelik kaygıların olduğunu gördük. Artan belirsizlik ortamında tüketiciler bankalardan destek istiyor. Emeklilik planları ve bazı sigortalar ön plana çıkıyor. Dördüncü olarak ayrıcalıklı olmak istiyorlar. Tatillerde gittikleri restoranlarda kendilerine indirimler yoluyla ayrıcalıklar tanınmasını istiyorlar" şeklinde konuştu.

YURTDIŞINDA OKUYAN ÖĞRENCİYE PARA GÖNDERMEK ÜCRETSİZ

HSBC'nin 150 bin lira üstündeki birikimini bu bankada değerlendirenleri aldığı kategori olan Premier'i bu araştırma üzerine kurduklarını anlatan Yenel, 4 temayı ayrı ayrı ele aldıklarını kaydederek bunlardan ilki olan birikim yönetiminde farkı esasen müşteri temsilcisinin sağladığını kaydetti. Araştırmadan yola çıkarak birikim yönetiminde müşteri temsilcilerinin müşteri odaklılığı ve yeni ürünleri de ürün gamına ekleyerek farklılaştıklarını kaydeden Yenel, önümüzdeki günlerde bazı ürünleri dijital kanallara taşıyarak müşterilere kolaylık sağlayacaklarını kaydetti.

Kolay ve esnek bankacılıkta ise müşterilerin ücret alınmaması isteklerini yerine getirdiklerini anlatan Yenel, "Tüm günlük bankacılık işlemlerini ücretsiz yaptık. Buna EFT, yurtdışına para gönderimi dahil. Yurtdışına çıktığınızda ATM'lerden o ülkenin para cinsinden para çekebilirsiniz. Neredeyse giderseniz gidin ABD Doları, Kanada Doları, Avustralya Doları, Pound ve Euro cinsinden herhangi bir ATM'den hesabınızdan para çekebiliyorsunuz. Hiç bir kur etkisi de olmuyor. Bunu özellikle yurtdışına çocuğunu okuyama gönderenler için avantajlı. Müşterilerimizin çok ilgisini çıktı. Türkiye'de her yıl 100 bin öğrenci yurtdışına okumaya gidiyor" dedi.

TÜM RESTORANLARDA YÜZDE 20 İNDİRİM

HSBC Premier müşterisi olmak için 150 bin liralık birikimin HSBC'de değerlendirilmesinin yeterli olduğunu söyleyen Yenel, dünyanın herhangi bir ülkesinde cüzdanını çaldıranların herhangi bir HSBC şubesine gidip pasaport göstermesinin yeterli olduğunu bu durumda kendisine nakit para sağlanacağını ve kartının 24 saat içinde kendisine ulaştırılacağını söyledi.

HSBC Premier kredi kartlarında ise mil kart ve kredi kartını bir anada sunduklarını ve bu kart ile Türkiye'de tüm restoranlarda hafta sonlarında yüzde 20 indirim sağlandığını söyleyen Yenel, yurtdışı otel ve restoran harcamalarında da yüzde 10 indirim sağlandığını avantajının olduğunu da sözlerine ekledi.