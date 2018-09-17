12 Eylül 2018'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Türkiye'de yerleşik kişiler arasındaki sözleşmelerin Türk Lirası olması zorunluluğu getirilmişti. Başta alışveriş merkezleri, gayrimenkul alım satım kiralama, taşıt kiralama, eser ve hizmet sözleşmelerinin Türk Lirası cinsinden yapılması kararlaştırılmıştı. Özellikle girdisi döviz olan leasing şirketleri ve ihracatçılar döviz açığı doğmaması için kendilerinin bu düzenlemeden muaf olmasını istiyordu. Örneğin makine alırken döviz cinsinden alıp sonra makineleri sanayicilere yine döviz cinsinden kiralayan leasing firmalarının eğer düzenlemeye tabi olmaları durumunda döviz açığı oluşacaktı. İhracatçı firmalar da döviz açığı olmaması için döviz cinsi sözleşmeler yapıyor. Hazine Müsteşarlığı yaptığı açıklamada kararın uygulamasında istisna edilecek halleri belirlerken 32 sayısı kararın 17 ve 17A maddelerini göz önüne alacağını açıkladı.

DÖVİZ KREDİSİ ALABİLEN DÖVİZ İLE SÖZLEŞME YAPALİBİR

Bu maddeler kısaca döviz geliri olan şirketler ile leasing şirketlerinin döviz ile kredi alabileceğini belirliyor. Hazine açıklamasında ise bu şirketlerin düzenleme dışı kalacağı vurgulanıyor yani kısaca 'döviz kredisi alabilen döviz cinsi sözleşme yapabilir" deniliyor. Müsteşarlığın açıklaması şöyle: Bakanlığımızca istisna tutulacak hallerin kapsamı belirlenirken, döviz cinsinden girdi maliyetler veya yükümlülükler değerlendirmeye alınacak hususların başında gelmektedir. Örneğin, 32 sayılı Karar’ın döviz kredilerinin kullanımını düzenleyen 17 ve 17/A maddeleri uyarınca herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmaksızın döviz kredisi kullanabilen ve dolayısıyla döviz cinsinden yükümlülük altına giren Türkiye’de yerleşik kişilerin yaptığı sözleşmeler, bu kapsamda dikkate alınacaktır."

DOLAR VE EURO İLE MAAŞ ALANLAR NE OLACAK?

Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin ardındın merak edilen bir başka konu Türkiye'de futbol oynayan yabancılar ile yabancı şirketlerde çalışanların durumuydu. Ancak bakanlık ısrarla TL sözleşmenin Türkiye'de yerleşik kişiler arasında yapılacağını belirtiyor. Yerleşik tanımı ise yine düzenleme yapılan 32 sayılı Karar'da "Türkiye'de yerleşik kişiler: Yurtdışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dahil Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek ve tüzel kişileri" şeklinde açıklıyor. Kanuni yerleşim ise Türkiye'de 6 aydan fazla ikamet edilmesini ifade ediyor. Böylece Türkiye'de futbol oynayan yabancı futbolcular takımları ile Türk Lirası üzerinden sözleşme yapacak. Aynı şekilde istisna kapsamına girmeyen şirketlerde döviz üzerinden maaş alanların sözleşmeleri de TL ile yeniden düzenlenecek.

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