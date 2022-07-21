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DSİ personel alımı başvuruları başladı! DSİ personel alımı şartları ve kadro dağılımı kontenjanları

Devlet Su İşleri DSİ personel alımı başvuru süreci başladı. DSİ sözleşmeli Destek Personeli pozisyonunda 196 adet işçi istihdam edeceğini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Başvuruların başlamasıyla DSİ personel alımı 2022 başvuru şartları ve kadro dağılımı araştırılıyor. İşte DSİ personel alımı başvuru ekranı

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  • DSİ personel alımı başvuru ekranı: Devlet Su İşleri DSİ sözleşmeli işçi alımı şartları ve kadro dağılımı kontenjanları neler?

    Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek 196 işçi alımı başvuruları bugün başlıyor. 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacak alımla beraber DSİ personel alımı şartları ve başvuru tarihleri araştırılıyor. İşte DSİ personel alımı başvuruları hakkında merak edilen detaylar...
  • DSİ personel alımı başvuru ekranı: Devlet Su İşleri DSİ sözleşmeli işçi alımı şartları ve kadro dağılımı kontenjanları neler?

    DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI!

    Başvurular; 20 Temmuz 2022 tarihinde saat 9.30’da başlayacak, 30 Temmuz 2022 tarihinde saat: 23.59'da sona erecektir. DSİ personel alımı başvuruları, elektronik ortamda e-Devlet – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ internet sitesinden e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacaktır.

    Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup, şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular da kabul edilmeyecektir. Tercihte bir sınırlama olmayıp, her aday il sayısı kadar tercih yapabilecektir.
  • DSİ personel alımı başvuru ekranı: Devlet Su İşleri DSİ sözleşmeli işçi alımı şartları ve kadro dağılımı kontenjanları neler?

    DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

    Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

    1. Türk Vatandaşı olmak

    2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak

    3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak

    4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

    5. Askerlik durumu itibariyle;

    a) Askerlikle ilgisi bulunmamak

    b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak

    c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

     6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak.
  • DSİ personel alımı başvuru ekranı: Devlet Su İşleri DSİ sözleşmeli işçi alımı şartları ve kadro dağılımı kontenjanları neler?

    PERSONEL ALIMI KONTENJANLARI

    196 kişilik alımın kontenjanları belli oldu. Kontenjan şu şekilde:

    Adana (3), Adıyaman (1), Afyonkarahisar (2), Ankara (25), Antalya (4), Aydın (7), Balıkesir (8), Bayburt (2), Bolu (1), Bursa (14), Çanakkale (2), Çorum (1), Denizli (1), Diyarbakır (2), Düzce (1), Edirne (10), Elazığ (4), Erzurum (2), Eskişehir (3), Giresun (1), Gümüşhane (2), Hakkâri (1), Iğdır (1), Isparta (2), İstanbul (25), İzmir (7), Kahramanmaraş (4), Kars (3), Kastamonu (3), Kayseri (12), Kırıkkale (3), Konya (4), Mersin (1), Niğde (1), Samsun (3), Sivas (5), Şanlıurfa (8), Tekirdağ (1), Trabzon (6), Van (10).

    DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

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