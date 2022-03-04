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Remzi Kitabevi tarafından yayınlanan “Deneyimler” ne alıştığımız biyografilere ne de kariyer dersi veren kitaplara benziyor. Kariyer ve biyografilerini emekli olduktan sonra yazan birçok ismin aksine, Ömer Aras, öğretilerini görevinin başındayken paylaşıyor. ”Deneyimler”i QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı olarak kaleme alan Ömer Aras’ın; hayatındaki önemli virajlar, alınması gereken zor kararlar, krizlerin yönetimindeki sırları, hataları ve uzun yılların tecrübeleri ile edindiği öğretilerini topladığı kitap, hayat yolculuğunda çok önemli bilgileri rehber niteliğinde okuyucuya aktarıyor. Kitap, deneyimlere dayalı üniversitede öğretilmeyen ilkeleri aktardığı için özellikle gençler için çok değerli.

Kapağında kendi el yazısı ile ”İnsan paylaştıkça çoğalır” diyen Ömer Aras, öğrenilen ilkelerin gizli saklı kalmadan, hala görevdeyken paylaşılması gerektiği inancında. Aras, halen yoğun olan iş hayatında kararlarını nasıl aldığını, insan kaynağı seçiminde neye önem verdiğini, krizlerde nasıl davranılması gerektiğini ve en önemlisi yönetici ile lider arasındaki farkı akademik kitaplardan farklı olarak, bir tecrübe öyküsü ile okuyuculara anlatıyor. Samimi, içten, hayatındaki en önemli süreçleri paylaştığı kitap akıcı dili ile de bir roman gibi hikayeleşiyor. Hayatta hiçbir kavramın sadece düz çizgiyle tanımlanamayacağını vurgulayan Ömer Aras, kitabında bu eğriliği kullandığı grafiklerle anlatmış. Yerküre, insan bedeni ve doğadaki diğer her şey gibi başarı ve kariyerin de eğrilerden, iniş ve çıkışlardan oluştuğunu özel bir çizim ile okuyucularına aktaran Aras, bu tasarımı “Hayat Eğriliği İlkesi” paralelinde hazırlatmış.

KARİYER YOLCULUĞUNDA REHBER

Özellikle gençlere yol göstermek için eşsiz bir rehber niteliğinde olan kitapta Ömer Aras, ‘Deneyimler’i; ‘Aile’, ‘Eğitim’, ‘İş Hayatı’, ‘Başarılar’, ‘Hatalar’, ‘Krizler’ ve son olarak tüm bu yaşanmışlıklardan çıkarılan ‘İlkeler’ başlıkları ile tanımlıyor. Ömer Aras, eğitim yılları, aile yapısı ve değerleri, 37 yıllık bankacılık hayatını özetlerken anlattıkları ile bir anlamda Türk iş dünyasını ve sosyokültürel yaşamdaki değişimleri yakın tarih izlenimleri ile de okuyucuyu yakalıyor. Aras’ın tecrübeleri ve aldığı notlarla Türkiye’nin finansal krizleri, serbest piyasa ekonomisinin gelişimi, dünya ve ülkemizdeki dijitalleşme dönemine giriş, insan kaynağındaki değişim, bankacılık ve iş hayatında değişen kural ve yeniden kurulan oyunları ekseninde bir anlamda son 45 yıldaki iş dünyasını gözler önüne seriyor.

“LİDER AYNI PATRONLAR FARKLI”

Ömer Aras’ın 37 yıllık bankacılık öyküsü belki de iş dünyasındaki alışıla gelmiş patron – yönetici ilişkilerinden çok farklı. İş dünyasında patron kalıcı, yöneticiler değişkendir ilkesi Ömer Aras’ın liderliğinde tam ters yönde ilerliyor. QNB Finansbank’ın üç farklı grup altında süren 35 yıllık yolculuğunda patronlar hep değişse de Aras hep bankanın lideri olarak süreci yöneten kişi olmuş.

Elbette bu sürecin anlatıldığı kitapta en önemli payı bankacılık alıyor. Yatağının altında bir çantada saklanan sermaye ile kurulan bir bankanın 35 yıl sonra Türkiye’nin en büyük özel bankaları arasına yükselişi ve bu başarının mimarının öyküsü tüm okuyucular için önemli, eğitici notları içinde barındırıyor. İş insanı Hüsnü Özyeğin ile yeni bir banka kurmak üzere harekete geçen Aras’a annesinin verdiği, “Oğlum banka kurulmaz, bankada çalışılır” öğüdüne rağmen çıkılan heyecan dolu yolculuk da Aras’ın kitabında yer alan doğru karar alma yetkinliğinin bir özeti.

BAŞARININ SIRRI İLKELER

Özellikle kariyer yolculuğundaki herkesin içinde kendi iş hayatından parçalar bulacağı kitapta Ömer Aras’ın ilkeleri arasında en çarpıcı yazılar; “Kendinden iyisini işe al”, “Patron Nasıl Yönetilir?”, “Bilmiyorum Diyebilmek”, “İyi Niyet Şans Getirir” başlıkları altında yer alıyor. Pandemi döneminde “Şefkatli Yönetim” ile yeni bir öğreti daha kazandığını anlatan Aras’ın bu kitabı, doğru kararların nasıl alınacağının da iyi bir örneği. Aras kitabını ise tüm hayatında edindiği deneyimler ile Hayatın Beşli Dengesi’ni açıklayarak bitiriyor: “Aile”, “İş”, “Sağlık”, “Sosyal Yaşam”, “Topluma Katkı”.