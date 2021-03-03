TMSF’den Dumankaya açıklaması

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, kurumun yönetimindeki Dumankaya İnşaat'ın Adres Sancaktepe ve Vadi projelerinde Mayıs-Haziran'da çalışma başlayabileceğini söyledi. TMSF'nin yıllık değerlendirme toplantısında konuşan Gülal, 2016 yılındaki darbe girişimi sonrasında TMSF'ye devredilen gayrimenkul şirketlerinde 8 bin 500 mağdur bulunduğunu, 4 bin 440 kişinin Dumankaya İnşaat'ın teslimini yapmadığı konutlar nedeniyle mağdur olduğunu aktardı. Şu ana kadar Dumankaya'da 3 bin 91 kişinin mağduriyetinin giderildiğini, Dumankaya Mozaik projesinde teslimatların Mart ayında yapılacağını açıklayan Gülal, Dumankaya Adres ve Vadi projelerinde ise bir takım varlıkların satışa çıkarılması sonrası elde edilecek gelir ile Mayıs Haziran'da harekete geçmeyi umduklarını söyledi.

'ADRES SANCAKTEPE VE VADİ PROJELERİNDE MAYIS-HAZİRAN'DA HAREKETE GEÇERİZ'

GülalGülal, Adres Sancaktepe ve Vadi projelerini kimin yapacağı sorusuna, "Almanlar yapmak istiyorlar ama performansları biraz soru işareti oluşturdu. Şirketlerin kendi finansalları içinde çözmek zorundayız. Adres Sancaktepe ve Vadi projelerinde varlık satış ihaleleri var. Mayıs Haziran'da harekete geçeriz umarım bu iki projede" yanıtını verdi. TMSF yaklaşık 3 yıl önce Dumankaya, Fi Yapı gibi devraldığı şirketlerin yarım kalan inşaat projelerinin tamamlanması için Alman grup Eurabau'nun da içinde yer aldığı konsorsiyumla anlaşma imzalamıştı. Tüm projelerin 2-3 yıl içinde bitmiş olacağı açıklanmıştı. İnanlar’da hemen hemen herkesin tapularını aldığını belirten Gülal ''Dairelerin üstünde ipotek var. Varlık satışı yaparak ipotekleri kaldırmayı hedefliyoruz. Fi Yapı’da durum biraz farklı. Şirket 2007 yılında teknik olarak iflas etmiş. Çok fazla hareket imkanımız yok. Kırıkkale’de bir proje var. Orası ile ilgili atılacak adımlar sonrası mağduriyetlerin bir kısmı giderilecek'' dedi.

TASFİYE HÜKÜMLERİ UYGULANACAK

Gülal, tasarruf finansman şirketleri konusunda TMSF'nin rolünün tasfiye hükümlerinin uygulanması olacağını, toplanan fonların TMSF bünyesinde sigorta kapsamında olmayacağını kaydetti. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi bu hafta TBMM'de ele alınacak.

TMSF ŞİRKETLERİNDEN 2020'DE 3.4 MİLYAR LİRA KÂR

Gülal, fonun elinde bulunan 796 şirketin 2020 yılı kârının yüzde 36 artışla 3.4 milyar TL olduğunu söyledi. Gülal "796 şirketimiz var. 640'ı aktif. Bu şirketlerde 40 bin 61 kişi çalışıyor. 42.5 milyar lira aktif büyüklükle devraldığımız bu şirketlerde yüzde 65 büyüme sağlayarak 70.2 milyar lira seviyesine ulaştık. 18 milyar lira olan öz kaynak büyüklüğü yüzde 61 artışla 29.1 milyar liraya ulaştı. Şirketlerimiz 2020'yi olağanüstü performansla kapattı. Geçen yıl karlılıkta yüzde 36, ciroda yüzde 12, aktif büyüklükte yüzde 19 artış yakaladık. TMSF kayyumunda yönetilen 796 şirket 2020'de 37.2 milyar lira ciro, 3.4 milyar lira kâra ulaştı. Aktif büyüklükleri 70.2 milyar lira oldu." dedi.

TMSF'nin fon rezervinin 67.2 milyar lirayı bulduğunu, bunun 66 milyar lirasının mevduat sigortacılığı rezervi olduğunu söyleyen Gülal, toplam sigortalı mevduatlarının 866 milyar lira olduğunu dile getirdi.

Bir kurumun 796 şirket yönetmesinin sürdürülebilir olmadığını kaydeden Gülal ''Hem devletin hem de TMSF’nin bu yükten kurtulması gerekir. Bu şirketler ile ilgili gelecek projeksiyonu yapmak için davaların sonuçlanması gerekir. En hızlı şekilde bu kararların çıkmasını ümit ediyorum. Müsadere kararı çıkanlar var. 2021’de büyük gruplarda 1-2 onama bekliyoruz. Koza Altın devlete geçerse Türkiye Varlık Fonu’na devredilebilir. Halka arz çalışması yapabileceğimiz şirketler de var. Yurtdışında açılan davaları da profesyonel ekiplerimiz ile biz takip ediyoruz ama gelecek projeksiyonu çizmek için iç hukuk sürecinin tamamlanmasını bekliyoruz'' dedi.

'250 MİLYON DOLAR TAHSİLAT YAPABİLİRİZ'

2001 krizinden sonra TMSF'ye 26 bankanın devredildiğini hatırlatan Gülal şöyle konuştu: "Burada alacak tahsil sürecimiz var. 20 yıl geçti. Son aşamalara gelmek üzereyiz. Bu bankaların kamuya çözümleme maliyeti anapara 31.5 milyar dolar. Burada toplam 23.3 milyar dolar tahsilat yaptık. 250 milyon dolarlık daha tahsilat beklentimiz var.''

KOZA ALTIN'IN CİROSU YÜZDE 14 ARTTI



TMSF Başkanı Gülal, Koza Altın'ın geçen yıl üretimi azalmasına rağmen başarılı performans gösterildiğini belirterek, şirketin cirosunun yüzde 14, net kârının yüzde 2.5 arttığını belirtti.

AĞRI'DA BİN KİŞİLİK İSTİHDAM

Koza’nın Ağrı’daki Mollakara madeninde tesis kurmayı gerektirecek bir altın rezervi olduğunu belirten Gülal, “Mayıs sonu ya da Haziran itibariyle tesisimizi kuracağız. Minimum 300 milyon dolarlık yatırım yapacağız. 2022 içerisinde oradan altın çıkarmayı planlıyoruz.” diye konuştu. Gülal, Ağrı’da yaklaşık 1000 kişilik istihdam sağlanacağını aktardı. Gülal, hukuki süreç sonunda Koza Altın'ın Türkiye Varlık Fonu'na geçebileceğini de ifade etti.

Fonun yönetimindeki diğer şirketlerle ilgili de bilgi veren TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Erciyes Anadolu Holding'e ait 24 şirketin bulunduğunu, grubun 2020 sonu itibarıyla 15.8 milyar liralık aktif büyüklüğe ulaştığını, devir tarihinden bu yana aktif büyüklükte yüzde 87, karda yüzde 194, ciroda yüzde 167,özkaynakta yüzde 70 artış yaşandığını anlattı. Salgından en fazla zarar gören gruplarının Aydınlı olduğunu kaydeden Gülal, AVM'lerin kapalı olması gibi kısıtlamalardan etkilendiklerini anlattı. Gülal, geçen yılı Aydınlı Grubu olarak cüzi bir kârla kapattıklarını ve cirolarının 2020'de yüzde 28 düştüğünü kaydederek, ancak 2,4 milyar lira aktif büyüklükle devraldıkları grubun 4.9 milyar lira aktif büyüklüğe ulaştığını bildirdi.

SÜRAT KARGO İLK KEZ KÂR AÇIKLADI

TMSF Başkanı Gülal, 7 bin 373 kişinin çalıştığı Sürat Kargo'nun salgın sürecinden pozitif ayrıştığını 2020'de tarihinde ilk kez kâr açıkladığını, önceki yıla göre kârlarının yüzde 381 artarak 58 milyon liraya ulaştığını, özkaynaklarının ise yüzde 4.498 büyüyerek 56.7 milyon liraya yükseldiğini söyledi. Gülal, bu noktaya gelinceye kadar Sürat Kargo'ya 150 milyon liralık yatırım yaptıklarını ifade etti.

Gülal, 2020'yi Naksan'ın 2.4 milyar lira, Aynes'in 1.2 milyar lira ciroyla kapattığını belirterek, "Hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren Aydınlı Grubu hariç şirketlerimizin hepsi 2020'de ortalama yüzde 20 büyüdü ve ciroları yüzde 12 arttı. 313 kayyumumuz var, 159 tanesi fon personeli. Bu yapıyı aslında TMSF personeli ile yönetiyoruz." diye konuştu."

'KÂR EDEN ŞİRKETLERİ SATMAMIZ HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİL'

Gülal, mevcut şirketlerin satılıp satılmayacağına ilişkin soruya şu cevabı verdi: "Şirketin ekonomik devamlılığı tehlike arz ediyorsa şirketin satışı gündeme gelebiliyor. Koza'yı, Erciyes'i ve diğer kar eden şirketleri şu andaki hukuki altyapıyla satmamız mümkün değil. Naksan Grubu'nu satabiliriz. Royal Halı ve Naksan Plastik'in satışı ile ilgili ihale süreci yaşadık. Salgın şartları nedeniyle talip çıkmadı, önümüzdeki dönemde tekrar ihale yapmak istiyoruz."

Halka arz konusuna ilişkin bir soruya karşılık Gülal, Erciyes Anadolu Holding'de halka arz olabileceğini, Aydınlı Grubu'nun bir kısmını arz edebileceklerini ve Koza'daki arz oranını artırabileceklerini söyledi.

'İNŞAAT PROJESİNDEN 1.1 MİLYARLIK HASILATI HAZİNE'YE AKTARACAĞIZ'

Gülal, Ataşehir'de hayata geçirecekleri, 1.023 bağımsız bölümden oluşan inşaat projesinden bekledikleri 1.2-1.3 milyar liralık hasılatı Hazine'ye aktaracaklarını bildirdi.