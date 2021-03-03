TMSF’den Dumankaya açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

'Dumankaya Adres ve Vadi pojelerinde Mayıs'ta harekete geçilecek'

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, kurumun yönetimine devredilen Dumankaya İnşaat'ta evlerini teslim alamayan binden fazla mağdur olduğunu belirterek, Adres Sancaktepe ve Vadi projelerinde Mayıs-Haziran gibi çalışmanın başlayabileceğini söyledi. TMSF'nin yıllık değerlendirme toplantısında konuşan Gülal, fonun elinde bulunan 796 şirketin 2020 yılı kârının yüzde 36 artışla 3.4 milyar TL olduğunu kaydetti. Gülal Koza’nın Ağrı’daki Mollakara madeninde tesis kurmayı gerektirecek bir altın rezervi olduğunu belirterek “Mayıs sonu ya da Haziran itibariyle tesisimizi kuracağız. Minimum 300 milyon dolarlık yatırım yapacağız. 2022 içerisinde oradan altın çıkarmayı planlıyoruz” dedi

'Dumankaya Adres ve Vadi pojelerinde Mayıs'ta harekete geçilecek'
TMSF’den Dumankaya açıklaması
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, kurumun yönetimindeki Dumankaya İnşaat'ın Adres Sancaktepe ve Vadi projelerinde Mayıs-Haziran'da çalışma başlayabileceğini söyledi. TMSF'nin yıllık değerlendirme toplantısında konuşan Gülal, 2016 yılındaki darbe girişimi sonrasında TMSF'ye devredilen gayrimenkul şirketlerinde 8 bin 500 mağdur bulunduğunu, 4 bin 440 kişinin Dumankaya İnşaat'ın teslimini yapmadığı konutlar nedeniyle mağdur olduğunu aktardı. Şu ana kadar Dumankaya'da 3 bin 91 kişinin mağduriyetinin giderildiğini, Dumankaya Mozaik projesinde teslimatların Mart ayında yapılacağını açıklayan Gülal, Dumankaya Adres ve Vadi projelerinde ise bir takım varlıkların satışa çıkarılması sonrası elde edilecek gelir ile Mayıs Haziran'da harekete geçmeyi umduklarını söyledi.

'ADRES SANCAKTEPE VE VADİ PROJELERİNDE MAYIS-HAZİRAN'DA HAREKETE GEÇERİZ'

GülalGülal, Adres Sancaktepe ve Vadi projelerini kimin yapacağı sorusuna, "Almanlar yapmak istiyorlar ama performansları biraz soru işareti oluşturdu. Şirketlerin kendi finansalları içinde çözmek zorundayız. Adres Sancaktepe ve Vadi projelerinde varlık satış ihaleleri var. Mayıs Haziran'da harekete geçeriz umarım bu iki projede" yanıtını verdi. TMSF yaklaşık 3 yıl önce Dumankaya, Fi Yapı gibi devraldığı şirketlerin yarım kalan inşaat projelerinin tamamlanması için Alman grup Eurabau'nun da içinde yer aldığı konsorsiyumla anlaşma imzalamıştı. Tüm projelerin 2-3 yıl içinde bitmiş olacağı açıklanmıştı. İnanlar’da hemen hemen herkesin tapularını aldığını belirten Gülal ''Dairelerin üstünde ipotek var. Varlık satışı yaparak ipotekleri kaldırmayı hedefliyoruz. Fi Yapı’da durum biraz farklı. Şirket 2007 yılında teknik olarak iflas etmiş. Çok fazla hareket imkanımız yok. Kırıkkale’de bir proje var. Orası ile ilgili atılacak adımlar sonrası mağduriyetlerin bir kısmı giderilecek'' dedi.

TASFİYE HÜKÜMLERİ UYGULANACAK

Gülal, tasarruf finansman şirketleri konusunda TMSF'nin rolünün tasfiye hükümlerinin uygulanması olacağını, toplanan fonların TMSF bünyesinde sigorta kapsamında olmayacağını kaydetti. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi bu hafta TBMM'de ele alınacak.

TMSF ŞİRKETLERİNDEN 2020'DE 3.4 MİLYAR LİRA KÂR

Gülal, fonun elinde bulunan 796 şirketin 2020 yılı kârının yüzde 36 artışla 3.4 milyar TL olduğunu söyledi. Gülal "796 şirketimiz var. 640'ı aktif. Bu şirketlerde 40 bin 61 kişi çalışıyor. 42.5 milyar lira aktif büyüklükle devraldığımız bu şirketlerde yüzde 65 büyüme sağlayarak 70.2 milyar lira seviyesine ulaştık. 18 milyar lira olan öz kaynak büyüklüğü yüzde 61 artışla 29.1 milyar liraya ulaştı. Şirketlerimiz 2020'yi olağanüstü performansla kapattı. Geçen yıl karlılıkta yüzde 36, ciroda yüzde 12, aktif büyüklükte yüzde 19 artış yakaladık. TMSF kayyumunda yönetilen 796 şirket 2020'de 37.2 milyar lira ciro, 3.4 milyar lira kâra ulaştı. Aktif büyüklükleri 70.2 milyar lira oldu." dedi.

TMSF'nin fon rezervinin 67.2 milyar lirayı bulduğunu, bunun 66 milyar lirasının mevduat sigortacılığı rezervi olduğunu söyleyen Gülal, toplam sigortalı mevduatlarının 866 milyar lira olduğunu dile getirdi.

Bir kurumun 796 şirket yönetmesinin sürdürülebilir olmadığını kaydeden Gülal ''Hem devletin hem de TMSF’nin bu yükten kurtulması gerekir. Bu şirketler ile ilgili gelecek projeksiyonu yapmak için davaların sonuçlanması gerekir. En hızlı şekilde bu kararların çıkmasını ümit ediyorum. Müsadere kararı çıkanlar var. 2021’de büyük gruplarda 1-2 onama bekliyoruz. Koza Altın devlete geçerse Türkiye Varlık Fonu’na devredilebilir. Halka arz çalışması yapabileceğimiz şirketler de var. Yurtdışında açılan davaları da profesyonel ekiplerimiz ile biz takip ediyoruz ama gelecek projeksiyonu çizmek için iç hukuk sürecinin tamamlanmasını bekliyoruz'' dedi.

'250 MİLYON DOLAR TAHSİLAT YAPABİLİRİZ'

2001 krizinden sonra TMSF'ye 26 bankanın devredildiğini hatırlatan Gülal şöyle konuştu: "Burada alacak tahsil sürecimiz var. 20 yıl geçti. Son aşamalara gelmek üzereyiz. Bu bankaların kamuya çözümleme maliyeti anapara 31.5 milyar dolar. Burada toplam 23.3 milyar dolar tahsilat yaptık. 250 milyon dolarlık daha tahsilat beklentimiz var.''

KOZA ALTIN'IN CİROSU YÜZDE 14 ARTTI


TMSF Başkanı Gülal, Koza Altın'ın geçen yıl üretimi azalmasına rağmen başarılı performans gösterildiğini belirterek, şirketin cirosunun yüzde 14, net kârının yüzde 2.5 arttığını belirtti.

AĞRI'DA BİN KİŞİLİK İSTİHDAM

Koza’nın Ağrı’daki Mollakara madeninde tesis kurmayı gerektirecek bir altın rezervi olduğunu belirten Gülal, “Mayıs sonu ya da Haziran itibariyle tesisimizi kuracağız. Minimum 300 milyon dolarlık yatırım yapacağız. 2022 içerisinde oradan altın çıkarmayı planlıyoruz.” diye konuştu. Gülal, Ağrı’da yaklaşık 1000 kişilik istihdam sağlanacağını aktardı. Gülal, hukuki süreç sonunda Koza Altın'ın Türkiye Varlık Fonu'na geçebileceğini de ifade etti.

Fonun yönetimindeki diğer şirketlerle ilgili de bilgi veren TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Erciyes Anadolu Holding'e ait 24 şirketin bulunduğunu, grubun 2020 sonu itibarıyla 15.8 milyar liralık aktif büyüklüğe ulaştığını, devir tarihinden bu yana aktif büyüklükte yüzde 87, karda yüzde 194, ciroda yüzde 167,özkaynakta yüzde 70 artış yaşandığını anlattı. Salgından en fazla zarar gören gruplarının Aydınlı olduğunu kaydeden Gülal, AVM'lerin kapalı olması gibi kısıtlamalardan etkilendiklerini anlattı. Gülal, geçen yılı Aydınlı Grubu olarak cüzi bir kârla kapattıklarını ve cirolarının 2020'de yüzde 28 düştüğünü kaydederek, ancak 2,4 milyar lira aktif büyüklükle devraldıkları grubun 4.9 milyar lira aktif büyüklüğe ulaştığını bildirdi.

SÜRAT KARGO İLK KEZ KÂR AÇIKLADI

TMSF Başkanı Gülal, 7 bin 373 kişinin çalıştığı Sürat Kargo'nun salgın sürecinden pozitif ayrıştığını 2020'de tarihinde ilk kez kâr açıkladığını, önceki yıla göre kârlarının yüzde 381 artarak 58 milyon liraya ulaştığını, özkaynaklarının ise yüzde 4.498 büyüyerek 56.7 milyon liraya yükseldiğini söyledi. Gülal, bu noktaya gelinceye kadar Sürat Kargo'ya 150 milyon liralık yatırım yaptıklarını ifade etti.

Gülal, 2020'yi Naksan'ın 2.4 milyar lira, Aynes'in 1.2 milyar lira ciroyla kapattığını belirterek, "Hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren Aydınlı Grubu hariç şirketlerimizin hepsi 2020'de ortalama yüzde 20 büyüdü ve ciroları yüzde 12 arttı. 313 kayyumumuz var, 159 tanesi fon personeli. Bu yapıyı aslında TMSF personeli ile yönetiyoruz." diye konuştu."

'KÂR EDEN ŞİRKETLERİ SATMAMIZ HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİL'

Gülal, mevcut şirketlerin satılıp satılmayacağına ilişkin soruya şu cevabı verdi: "Şirketin ekonomik devamlılığı tehlike arz ediyorsa şirketin satışı gündeme gelebiliyor. Koza'yı, Erciyes'i ve diğer kar eden şirketleri şu andaki hukuki altyapıyla satmamız mümkün değil. Naksan Grubu'nu satabiliriz. Royal Halı ve Naksan Plastik'in satışı ile ilgili ihale süreci yaşadık. Salgın şartları nedeniyle talip çıkmadı, önümüzdeki dönemde tekrar ihale yapmak istiyoruz."

Halka arz konusuna ilişkin bir soruya karşılık Gülal, Erciyes Anadolu Holding'de halka arz olabileceğini, Aydınlı Grubu'nun bir kısmını arz edebileceklerini ve Koza'daki arz oranını artırabileceklerini söyledi.

'İNŞAAT PROJESİNDEN 1.1 MİLYARLIK HASILATI HAZİNE'YE AKTARACAĞIZ'

Gülal, Ataşehir'de hayata geçirecekleri, 1.023 bağımsız bölümden oluşan inşaat projesinden bekledikleri 1.2-1.3 milyar liralık hasılatı Hazine'ye aktaracaklarını bildirdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yatırımcı şirketlerden ne istiyor?
İŞ-YAŞAMYatırımcı şirketlerden ne istiyor?
Güneydoğu Anadolu'nun ihracatı yüzde 14 yükseldi
İŞ-YAŞAMGüneydoğu Anadolu'nun ihracatı arttı
Türkiye Finans'tan ilk 10 hedefi
İŞ-YAŞAMTürkiye Finans'tan ilk 10 hedefi
Hane halkı yurt içi tüketim harcamaları, 2020'de yüzde 10,8 arttı
İŞ-YAŞAMHane halkı tüketim harcamaları arttı
Barclays, Türkiye'nin büyüme beklentisini artırdı
İŞ-YAŞAMBarclays, Türkiye'nin büyüme beklentisini artırdı
Güney Kore'den küçük işletmelere 13.4 milyar dolarlık yeni destek
İŞ-YAŞAMGüney Kore'de küçük işletmelere yeni destek
Bakan Varank: Türkiye imalat sanayisi öncülüğünde üreterek büyümeye devam ediyor
İŞ-YAŞAM'GSYH'ye en büyük katkı imalat sanayisinden'
REKOR| Son dakika: Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı
İŞ-YAŞAMİhracatta şubat rekoru
Koç'a BM'de önemli görev
İŞ-YAŞAMKoç'a BM'de önemli görev
Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Savunma Sanayii İcra Komitesi'ne dahil edildi
İŞ-YAŞAMSavunma Sanayii İcra Komitesi'nde değişiklik