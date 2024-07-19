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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Dünya çapındaki kriz sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş - İş-Yaşam Haberleri

        Dünya çapındaki kriz sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş

        Siber güvenlik firması CrowdStrike'in sistemlerindeki aksaklık sonrası dünya çapında kesinti yaşanırken, gelişmelerin ardından Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş yaşandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2024 - 13:37 Güncelleme: 19.07.2024 - 13:37
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        Kriz sonrası Microsoft ve CrowdStrike hisselerinde büyük düşüş
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        Siber güvenlik firması CrowdStrike'in sistemlerindeki aksaklık sonrası dünya çapında işletmeleri etkileyen büyük bir kesinti yaşanıyor.

        CrowdStrike, dünya çapında yaşanan teknik aksaklıklara neden olan sorunu tespit ettiklerini ve kullanıcılara sorunun çözümü için 'geçici' bir çözüm geliştirdiklerini duyurdu.

        Dünyayı etkileyen kesintinin ardından CrowdStrike hisseleri de düşüşe geçti. Şirketin hisseleri, ABD borsa öncesi işlemlerde yüzde 20 düştü.

        Microsoft Azure ve Microsoft 365 uygulama paketini etkileyen sorunların bildirilmesi sonrası piyasa öncesi işlemlerde Microsoft hisseleri de yüzde 2 düştü.

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        CrowdStrike hisselerinin düşüşe geçmesi diğer siber güvenlik firmalarına ise olumlu yansıdı. CNBC International'ın haberine göre Palo Alto hisseleri yüzde 5, Fortinet ise piyasa öncesi işlemlerde yüzde 2 yükseldi. Zscaler ve Cloudflare de piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık %1 oranında arttı.

        CrowdStrike’ın hisseleri son 12 ayda yaklaşık yüzde 118 artmıştı.

        Öte yandan sıkıntıların yaşandığı firmalardan Avustralyalı hava yolu firması Qantas'ın hisseleri yüzde 1,6, Tokyo merkezli Japan Airlines'ın hisseleri yüzde 2,4 ve Alman Lufthansa'nın hisseleri de yüzde 1,5 değer kaybetti.

        KÜRESEL PİYASALARDA SATIŞ BASKISI ARTTI

        Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisi sonrası küresel piyasalarda da satış baskısı arttı.

        Gelişmelerin ardından söz konusu aksaklığın banka ve finansal hizmetleri etkilemesiyle Avrupa ve Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'de endeks vadeli kontratlarda yatay bir seyir görülüyor.

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