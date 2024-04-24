Dünyaca ünlü Arjantinli golcü Carlos Tevez, hastaneye kaldırıldı
Futbolculuk kariyerinde Manchester United, Manchester City, Boca Juniors, Juventus ve West Ham United gibi önemli takımlarda top koşturan dünyaca ünlü Arjantinli golcü Carlos Tevez, hastaneye kaldırıldı.
Dünya futbolunun efsane golcülerinden olan Carlos Tevez, hastaneye kaldırıldı.
Teknik direktörlüğünü yaptığı Arjantin takımı Independiente, Tevez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
TEVEZ GÖĞÜS AĞRILARI NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILDI
Intependiente'den yapılan açıklamada, "Antrenörümüz Carlos Tevez göğüs ağrısıyla San Isidro'daki La Trinidad Sanatoryumu'na gitti.
Genel kontrolün bir parçası olarak önceden planlanmış bir dizi muayene devam edecek." ifadeleri kullanıldı.
HASTANEDE KALACAK
Arjantin ekibinden daha sonra yapılan bir diğer açıklamada ise, "Carlos Tevez, gerekli çalışmalar tamamlanana kadar tedbir amaçlı hastanede kalacak." denildi.
Carlos Tevez, futbolculuk dönemnide Boca jJniors, Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City, Juventus ve Shanghai Shenhua takımlarında forma giydi.