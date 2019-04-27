22- ZIFENG KULESİ
Yükseklik: 450 metre
Kat sayısı: 66
Konum: Nanjing, Çin
Tamamlama tarihi: 2010
21- SUZHOU ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ
Yükseklik: 450 metre
Kat sayısı: 98
Konum: Suzhou, Çin
Tamamlama tarihi: 2019
20- CHANGSHA IFS KULESİ T1
Yükseklik: 452 metre
Kat sayısı: 94
Konum: Changsha, Çin
Tamamlama tarihi: 2018
19- PETRONAS İKİZ KULESİ 1
Yükseklik: 452 metre
Kat sayısı: 88
Konum: Kuala Lumpur, Malezya
Tamamlama tarihi: 1998
18- PETRONAS İKİZ KULESİ 2
Yükseklik: 452 metre
Kat sayısı: 88
Konum: Kuala Lumpur, Malezya
Tamamlama tarihi: 1998
17- THE EXCHANGE 106
Yükseklik: 452 metre
Kat sayısı: 97
Konum: Kuala Lumpur, Malezya
Tamamlama tarihi: 2019
16- VINCOM LANDMARK 81
Yükseklik: 461 metre
Kat sayısı: 81
Konum: Ho Chi Minh City, Vietnam
Tamamlama tarihi: 2018
15- LAKHTA CENTER
Yükseklik: 462 metre
Kat sayısı: 87
Konum: St. Petersburg, Rusya
Tamamlama tarihi: 2019
14- WUHAN GREENLAND CENTER
Yükseklik: 472 metre
Kat sayısı: 96
Konum: Wuhan, Çin
Tamamlama tarihi: İnşaat halinde
13- ULUSLARARASI TİCARET MARKEZİ
Yükseklik: 475 metre
Kat sayısı: 108
Konum: Hong Kong, Çin
Tamamlama tarihi: 2010
12- ŞANGAY DÜNYA FİNANS MERKEZİ
Yükseklik: 492 metre
Kat sayısı: 101
Konum: Şangay, Çin
Tamamlama tarihi: 2008
11- TAIPEI 101
Yükseklik: 508 metre
Kat sayısı: 101
Konum: Taipei, Tayvan
Tamamlama tarihi: 2004
10- CITIC KULESİ
Yükseklik: 528 metre
Kat sayısı: 109
Konum: Pekin, Çin
Tamamlama tarihi: 2018
9- TIANJIN CTF FİNANS MERKEZİ
Yükseklik: 530 metre
Kat sayısı: 97
Konum: Tianjin, Çin
Tamamlama tarihi: 2019
8- GUANGZHOU CTF FİNANS MERKEZİ
Yükseklik: 530 metre
Kat sayısı: 111
Konum: Guangzhou, Çin
Tamamlama tarihi: 2016
7- ONE WORLD TİCARET MERKEZİ
Yükseklik: 541 metre
Kat sayısı: 94
Konum: New York, ABD
Tamamlama tarihi: 2014
6- LOTTE WORLD KULESİ
Yükseklik: 555 metre
Kat sayısı: 123
Konum: Seoul, Güney Kore
Tamamlama tarihi: 2017
5- GOLDIN FINANCE 117
Yükseklik: 597 metre
Kat sayısı: 128
Konum: Tianjin, Çin
Tamamlama tarihi: 2020
4- PING AN FİNANS MERKEZİ
Yükseklik: 599 metre
Kat sayısı: 115
Konum: Shenzhen, Çin
Tamamlama tarihi: 2017
3- MEKKE KRALİYET SAAT KULESİ
Yükseklik: 601 metre
Kat sayısı: 120
Konum: Mekke, Suudi Arabistan
Tamamlama tarihi: 2012
2- ŞANGAY KULESİ
Yükseklik: 632 metre
Kat sayısı: 128
Konum: Şangay, Çin
Tamamlama tarihi: 2015
1- BURJ KHALIFA
Yükseklik: 828 metre
Kat sayısı: 163
Konum: Dubai, BAE
Tamamlama tarihi: 2010
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