Dünyanın en uzun gökdelenleri listesi güncel haliyle yayınlandı

Uzun zamandır devam eden inşaatların tamamlanmasının ardından, dünyanın en uzun binaları listesi de güncellenmiş oldu. Farklı kıtalardan iş merkezlerinin girdiği listede Çin'de gökdelenlerin sayısı dikkat çekiyor. Listede yeni tamamlanmış gökdelenler de olsa, zirvenin sahibinin 2010 yılından bu yana değişmediği görülüyor