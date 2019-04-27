Dünyanın en uzun gökdelenleri listesi güncel haliyle yayınlandı

Giriş: 27.04.2019 - 11:10 | Güncelleme:  

Uzun zamandır devam eden inşaatların tamamlanmasının ardından, dünyanın en uzun binaları listesi de güncellenmiş oldu. Farklı kıtalardan iş merkezlerinin girdiği listede Çin'de gökdelenlerin sayısı dikkat çekiyor. Listede yeni tamamlanmış gökdelenler de olsa, zirvenin sahibinin 2010 yılından bu yana değişmediği görülüyor

  • 1Dünyanın en uzun gökdelenleri
    1|22

    22- ZIFENG KULESİ 

    Yükseklik: 450 metre

    Kat sayısı: 66

    Konum: Nanjing, Çin

    Tamamlama tarihi: 2010

  • 2Dünyanın en uzun gökdelenleri
    2|22

    21- SUZHOU ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ

    Yükseklik: 450 metre

    Kat sayısı: 98

    Konum: Suzhou, Çin

    Tamamlama tarihi: 2019

  • 3Dünyanın en uzun gökdelenleri
    3|22

    20- CHANGSHA IFS KULESİ T1

    Yükseklik: 452 metre

    Kat sayısı: 94

    Konum: Changsha, Çin

    Tamamlama tarihi: 2018

  • 4Dünyanın en uzun gökdelenleri
    4|22

    19- PETRONAS İKİZ KULESİ 1

    Yükseklik: 452 metre

    Kat sayısı: 88

    Konum: Kuala Lumpur, Malezya

    Tamamlama tarihi: 1998

  • 5Dünyanın en uzun gökdelenleri
    5|22

    18- PETRONAS İKİZ KULESİ 2

    Yükseklik: 452 metre

    Kat sayısı: 88

    Konum: Kuala Lumpur, Malezya

    Tamamlama tarihi: 1998

  • 6Dünyanın en uzun gökdelenleri
    6|22

    17- THE EXCHANGE 106

    Yükseklik: 452 metre

    Kat sayısı: 97

    Konum: Kuala Lumpur, Malezya

    Tamamlama tarihi: 2019

  • 7Dünyanın en uzun gökdelenleri
    7|22

    16- VINCOM LANDMARK 81

    Yükseklik: 461 metre

    Kat sayısı: 81

    Konum: Ho Chi Minh City, Vietnam

    Tamamlama tarihi: 2018

  • 8Dünyanın en uzun gökdelenleri
    8|22

    15- LAKHTA CENTER

    Yükseklik: 462 metre

    Kat sayısı: 87

    Konum: St. Petersburg, Rusya 

    Tamamlama tarihi: 2019

  • 9Dünyanın en uzun gökdelenleri
    9|22

    14- WUHAN GREENLAND CENTER

    Yükseklik: 472 metre

    Kat sayısı: 96

    Konum: Wuhan, Çin

    Tamamlama tarihi: İnşaat halinde

  • 10Dünyanın en uzun gökdelenleri
    10|22

    13- ULUSLARARASI TİCARET MARKEZİ 

    Yükseklik: 475 metre

    Kat sayısı: 108

    Konum: Hong Kong, Çin

    Tamamlama tarihi: 2010

  • 11Dünyanın en uzun gökdelenleri
    11|22

    12- ŞANGAY DÜNYA FİNANS MERKEZİ 

    Yükseklik: 492 metre

    Kat sayısı: 101

    Konum: Şangay, Çin

    Tamamlama tarihi: 2008

  • 12Dünyanın en uzun gökdelenleri
    12|22

    11- TAIPEI 101

    Yükseklik: 508 metre

    Kat sayısı: 101

    Konum: Taipei, Tayvan

    Tamamlama tarihi: 2004

  • 13Dünyanın en uzun gökdelenleri
    13|22

    10- CITIC KULESİ

    Yükseklik: 528 metre

    Kat sayısı: 109

    Konum: Pekin, Çin

    Tamamlama tarihi: 2018

  • 14Dünyanın en uzun gökdelenleri
    14|22

    9- TIANJIN CTF FİNANS MERKEZİ

    Yükseklik: 530 metre

    Kat sayısı: 97

    Konum: Tianjin, Çin

    Tamamlama tarihi: 2019

  • 15Dünyanın en uzun gökdelenleri
    15|22

    8- GUANGZHOU CTF FİNANS MERKEZİ

    Yükseklik: 530 metre

    Kat sayısı: 111

    Konum: Guangzhou, Çin

    Tamamlama tarihi: 2016

  • 16Dünyanın en uzun gökdelenleri
    16|22

    7- ONE WORLD TİCARET MERKEZİ

    Yükseklik: 541 metre

    Kat sayısı: 94

    Konum: New York, ABD

    Tamamlama tarihi: 2014

  • 17Dünyanın en uzun gökdelenleri
    17|22

    6- LOTTE WORLD KULESİ

    Yükseklik: 555 metre

    Kat sayısı: 123

    Konum: Seoul, Güney Kore

    Tamamlama tarihi: 2017

  • 18Dünyanın en uzun gökdelenleri
    18|22

    5- GOLDIN FINANCE 117

    Yükseklik: 597 metre

    Kat sayısı: 128

    Konum: Tianjin, Çin

    Tamamlama tarihi: 2020

  • 19Dünyanın en uzun gökdelenleri
    19|22

    4- PING AN FİNANS MERKEZİ

    Yükseklik: 599 metre

    Kat sayısı: 115

    Konum: Shenzhen, Çin

    Tamamlama tarihi: 2017

  • 20Dünyanın en uzun gökdelenleri
    20|22

    3- MEKKE KRALİYET SAAT KULESİ 

    Yükseklik: 601 metre

    Kat sayısı: 120

    Konum: Mekke, Suudi Arabistan

    Tamamlama tarihi: 2012

  • 21Dünyanın en uzun gökdelenleri
    21|22

    2- ŞANGAY KULESİ 

    Yükseklik: 632 metre

    Kat sayısı: 128

    Konum: Şangay, Çin

    Tamamlama tarihi: 2015

  • 22Dünyanın en uzun gökdelenleri
    22|22

    1- BURJ KHALIFA

    Yükseklik: 828 metre

    Kat sayısı: 163

    Konum: Dubai, BAE

    Tamamlama tarihi: 2010

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