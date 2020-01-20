İHA

Fransız işadamı Bernard Arnault, dünyanın en zenginleri listesinin başına yükseldi. Arnault, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’u geçerek ilk sıraya yerleşti.

Son birkaç yıldır dünyanın en zengini olarak kayıtlara geçen Amazon’un kurucusu Jeff Bezos dünyanın en zengini olma unvanını dünyaca ünlü markaları bünyesinde bulunduran LVMH’in CEO’su Bernard Arnault’a kaptırdı.

Forbes’te yayınlanan habere göre dünyaca ünlü markaları olan LVMH Ceo’su Bernard Arnault dünyanın yeni en zengin ismi oldu.

Son birkaç yıldır online alışveriş platformu Amazon’un sahibi Jeff Bezos dünyanın en zengin insanı oluyordu. Cuma günü itibariyle ise Amazon’un hisselerinin yüzde 0,7 düşmesi ve LVMH’nin hisselerinin aynı oranda artması dünyanın en zengin isminin değişmesine sebep oldu.

Amazon hisselerinde yaşanan gerileme ile 56 yaşındaki Bezos’un kişisel serveti 760 milyon dolar düşerek 115,6 milyar dolar seviyesine geldi. LVMH hisselerinin artması ile de Fransız iş insanı Arnault’un kişisel serveti 1,9 milyar dolar artış gösterdi. Forbes’e göre Arnault’un şu anda ki serveti ise 117 milyar dolar seviyesinde.