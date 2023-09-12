Dusan Tadic, 'dalya' dedi! Dusan Tadic, Sırbistan formasıyla 100. maçına çıktı! Sırbistan, EURO 2024 Elemeleri G Grubu'nda Litvanya'ya konuk olurken Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic de 100. kez A Milli formayı sırtına geçirdi. Dusan Tadic, Savo Milosevic, Dejan Stankovic ve Branislav Ivanovic'ten sonra bunu başaran dördüncü futbolcu oldu

Dusan Tadic, Sırbistan Milli Takımı'yla tarihe geçti... Sırbistan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası G Grubu'nda Litvanya'ya konuk olurken mücadeleden de 3-1'lik üstünlükle ayrıldı. Konuk ekip puanını 10'a yükseltirken üçüncü golün asistini yapan Dusan Tadic için maçın önemi farklıydı.

Sırbistan Milli Takımı formasını 100. kez terleten tecrübeli futbolcu, dalya diyen dördüncü isim oldu. Dusan Tadic, Savo Milosevic (102) Dejan Stankovic (103) ve Branislav Ivanovic (105)'ten sonra 100'ler kulübüne girmeyi başardı. REKLAM

Sırbistan'ın grupta üç maç oynayacağı maçın dışında 15 Kasım'da Belçika ile hazırlık maçı yapacak mücadeleyle birlikte görev verilmesi durumunda 35 yaşındaki futbolcu, 105 kez A Milli formayı terletecek. Sırbistan'ın EURO 2024'e kalması durumunda turnuva öncesinde iki hazırlık maçının daha planlandığı öğrenildi.

100'ler kulübüne girmesiyle ilgili konuşan Tadic, "Ülkemizin kutsal formasıyla 100 maç oynamak bir onur ve inanılmaz bir duygu. Hep birlikte hedefimize ulaşmak ve Avrupa Şampiyonası'na gitmek için hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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