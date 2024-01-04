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        Düzce'de kiracılarıyla zamda anlaşamayan ev sahibinin kapı söktürüp elektriği kestirdiği iddiası

        Düzce'de yüzde 100 oranında artışı kabul etmeyen kiracılar, apartmanın giriş kapısını söktürdüğü ve ortak elektriği iptal ettirdiğini öne sürerek ev sahibi hakkında şikayetçi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 15:15 Güncelleme: 04.01.2024 - 15:36
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        Düzce'de kiracılarıyla zamda anlaşamayan ev sahibinin kapı söktürüp elektriği kestirdiği iddiası
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        Düzce'de yüzde 100 oranında artışı kabul etmeyen kiracılar, apartmanın giriş kapısını söktürdüğü ve ortak elektriği iptal ettirdiğini öne sürerek ev sahibi hakkında şikayetçi oldu.

        İddiaya göre, Körpeşler Mahallesi'nde 10 daireden oluşan 3 katlı binanın sahibi, kiracılarının yüzde 100 kira zammını kabul etmemesi üzerine giriş kapısını, otopark kapısının otomatını ve uydu alıcılarını söktürdü, ortak kullanım elektriğini kestirdi.

        Binadaki asansörü de kullanamayan kiracılardan bazıları, durumun düzelmemesi üzerine savcılığa şikayet dilekçesi verdi.

        Kiracılardan Melih Güler, AA muhabirine, zam artışları ve aidatlar konusunda ev sahibiyle problemler yaşadıklarını, konuşup anlaşmak istediklerini ancak zamda ısrar ettiğini savundu.

        Bina içi aydınlatmayı kullanamadıklarını anlatan Güler, "Bina kapımız söküldü. Otopark kapımızın otomatiği söküldü. Giriş-çıkış yapamıyoruz. Ortak uydu alıcılarımız söküldü. TV yayını alamıyoruz şu an. Asansör iptal edildi. Ev sahibi yüzde 100 zam artışı talep etti. Bizler oturup, konuşup anlaşmak istedik. Kontratlarımızda TEFE-TÜFE oranı yazıyor. Ev sahibi ısrar edince biz de devletin koyduğu kanuna göre yüzde 25 zam yapıp bu ayki kiramızı yatırdık." diye konuştu.

        Aynı binada 2 yıldır kiracı olan Emre Kaya, ev sahibinin tehditleri ve şantajlarıyla karşılaştıklarını ileri sürerek, "Mağduriyet yaşıyoruz. Bunun devamında ise güvenlik zafiyeti had safhada. Apartmanın kapısı yok, hırsız girebilir. Şu an apartmanda aidatı hak edecek durum da yok. Devamında hukuki süreç yaşanacaktır." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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