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        Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı

        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 20:21 Güncelleme: 03.01.2024 - 20:28
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonlarında 1 şüpheli tutuklandı
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        Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Gölyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çalışma yaptı.

        Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, sentetik uyuşturucu, esrar ve 2 adet uçaksavar mermisi ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli R.A.C, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı R.A.C, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Öte yandan kent merkezi Körpeşler Mahallesi'nde M.K'nin evine düzenlenen operasyonda ise 3 parça halinde 460 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan şüpheli M.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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