        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Haberleri

        Düzce'de kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu 3 metreye ulaştı

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi.

        Giriş: 25.02.2026 - 19:37 Güncelleme:
        Düzce'de kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu 3 metreye ulaştı

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi.

        Kentin Karadeniz'e kıyısı olan ilçesi Akçakoca'da kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi.

        Kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yaklaşık 3 metreye ulaştı. Dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki istinat duvarlarını aştı.

        Balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.

