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Eşini boğazını kesip öldürdükten sonra intihar etti/ Ek Fotoğraf
16 Mart 2021 Salı, 12:00 DHA

Eşini boğazını kesip öldürdükten sonra intihar etti/ Ek Fotoğraf
Eşini boğazını kesip öldürdükten sonra intihar etti
16 Mart 2021 Salı, 12:00 DHA

Eşini boğazını kesip öldürdükten sonra intihar etti
Çocuklarının gözleri önünde öldürülen kadının ablası konuştu Abla Yıldız: “3 gün önce boşanma dilekçesi vermişti” "Sürekli tartışıyorlardı”
16 Mart 2021 Salı, 12:00 İHA

Çocuklarının gözleri önünde öldürülen kadının ablası konuştu Abla Yıldız: “3 gün önce boşanma dilekçesi vermişti” "Sürekli tartışıyorlardı”
Biz kirlettik dalgalar geri verdi Dere yataklarından gelen pislik sahili doldurdu
16 Mart 2021 Salı, 11:00 İHA

Biz kirlettik dalgalar geri verdi Dere yataklarından gelen pislik sahili doldurdu
Cinnet getiren koca önce karısı sonra kendini öldürdü Bıçakla karısını öldürerek intihar etti
16 Mart 2021 Salı, 11:00 İHA

Cinnet getiren koca önce karısı sonra kendini öldürdü Bıçakla karısını öldürerek intihar etti
Sağlık çalışanları 14 Mart Tıp Bayramı Vali Atay ile birlikte kutladılar
15 Mart 2021 Pazartesi, 17:00 İHA

Sağlık çalışanları 14 Mart Tıp Bayramı Vali Atay ile birlikte kutladılar
Propolis damlada dikkat edilmesi gerekenler
15 Mart 2021 Pazartesi, 16:00 İHA

Propolis damlada dikkat edilmesi gerekenler
Cinsel saldırıyla suçladığı arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
15 Mart 2021 Pazartesi, 16:00 DHA

Cinsel saldırıyla suçladığı arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
Genç Memur-Sen üyeleri İstiklal Marşı yılında broşür dağıttı
15 Mart 2021 Pazartesi, 15:00 İHA

Genç Memur-Sen üyeleri İstiklal Marşı yılında broşür dağıttı
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Kaçak ava çıkıp görevlileri görünce silahını sakladı
15 Mart 2021 Pazartesi, 11:00 İHA

Kaçak ava çıkıp görevlileri görünce silahını sakladı
Karaca avlamaya çıktı, ekipleri görünce tüfeğini sakladı
15 Mart 2021 Pazartesi, 12:00 DHA

Karaca avlamaya çıktı, ekipleri görünce tüfeğini sakladı
Sokakta olay olduğunu sanan minik, polis kıyafeti ile sokağa çıktı İhbar için mahalleye gelen polisler, minik polisi görünce tebessüm etti Olay olmayınca minik polisi ekip aracı ile gezdirdiler
15 Mart 2021 Pazartesi, 10:00 İHA

Sokakta olay olduğunu sanan minik, polis kıyafeti ile sokağa çıktı İhbar için mahalleye gelen polisler, minik polisi görünce tebessüm etti Olay olmayınca minik polisi ekip aracı ile gezdirdiler
Kısıtlamada mini cephanelik ile yakalandı Otomobilinden mini cephanelik çıkan şahıs gözaltına alındı
15 Mart 2021 Pazartesi, 10:00 İHA

Kısıtlamada mini cephanelik ile yakalandı Otomobilinden mini cephanelik çıkan şahıs gözaltına alındı
Tecavüze kalkışan kişiyi bıçaklayarak öldürdü 
14 Mart 2021 Pazar, 22:00 DHA

Tecavüze kalkışan kişiyi bıçaklayarak öldürdü 
3 arkadaşın tartışması kanlı bitti: 1 ölü Arkadaşının abisini gözlerinin önünde öldürdü
14 Mart 2021 Pazar, 21:00 İHA

3 arkadaşın tartışması kanlı bitti: 1 ölü Arkadaşının abisini gözlerinin önünde öldürdü
Fındık dallarını temizlemek isterken feci şekilde can verdi Yaktığı ateşe düşen şahıs, hayatını kaybetti
14 Mart 2021 Pazar, 19:00 İHA

Fındık dallarını temizlemek isterken feci şekilde can verdi Yaktığı ateşe düşen şahıs, hayatını kaybetti
İl Emniyet Müdürü sağlıkçıları unutmadı
14 Mart 2021 Pazar, 18:00 İHA

İl Emniyet Müdürü sağlıkçıları unutmadı
Drone destekli uygulamada 69 bin 377 lira ceza yazıldı Uygulama olduğunu görünce kaçan 4 araç sürücüsüne 7 bin 456 lira cezai işlem uygulandı
14 Mart 2021 Pazar, 16:00 İHA

Drone destekli uygulamada 69 bin 377 lira ceza yazıldı Uygulama olduğunu görünce kaçan 4 araç sürücüsüne 7 bin 456 lira cezai işlem uygulandı
Kovalamacada yakalanan araçtan poşet poşet zehir çıktı Uyuşturucu bulunan otomobille kaçan 3 kişi gözaltına alındı
14 Mart 2021 Pazar, 16:00 İHA

Kovalamacada yakalanan araçtan poşet poşet zehir çıktı Uyuşturucu bulunan otomobille kaçan 3 kişi gözaltına alındı
Uygulamadan kaçmaya çalışan sürücüler, başka ekibe yakalandı
14 Mart 2021 Pazar, 16:00 DHA

Uygulamadan kaçmaya çalışan sürücüler, başka ekibe yakalandı
Vali Atay, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutladı
14 Mart 2021 Pazar, 14:00 İHA

Vali Atay, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutladı
Düzce’de spor salonları pandemi denetimi
14 Mart 2021 Pazar, 11:00 İHA

Düzce’de spor salonları pandemi denetimi
Yaylada araçları kara saplanınca mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı 
14 Mart 2021 Pazar, 12:00 DHA

Yaylada araçları kara saplanınca mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı 
Alkollü araç kullanıp, polise sitem etti 172 promil alkolle araç kullanan sürücü: "Ben yasağı ihlal ettim cezayı yedim, niye beni çeviriyorsunuz?" "Ben ceza yemeye razıyım. Bu ihbarı yapan kim bana söyleyin"
14 Mart 2021 Pazar, 11:00 İHA

Alkollü araç kullanıp, polise sitem etti 172 promil alkolle araç kullanan sürücü: "Ben yasağı ihlal ettim cezayı yedim, niye beni çeviriyorsunuz?" "Ben ceza yemeye razıyım. Bu ihbarı yapan kim bana söyleyin"
Düzce'de toplu taşıma araçları denetlendi
14 Mart 2021 Pazar, 00:00 İHA

Düzce'de toplu taşıma araçları denetlendi
Avladıkları karacayı sırtlarında taşırken yakalandılar
14 Mart 2021 Pazar, 00:00 DHA

Avladıkları karacayı sırtlarında taşırken yakalandılar
Avı yasak karacayı avlayınca suçüstü yakalandılar
13 Mart 2021 Cumartesi, 19:00 İHA

Avı yasak karacayı avlayınca suçüstü yakalandılar
Düzce'de pandemi denetimleri sürüyor
13 Mart 2021 Cumartesi, 18:00 İHA

Düzce'de pandemi denetimleri sürüyor
Sokak arasında sürekli yürüyüş yapan gençten ruhsatsız tabanca çıktı
13 Mart 2021 Cumartesi, 13:00 İHA

Sokak arasında sürekli yürüyüş yapan gençten ruhsatsız tabanca çıktı
Rektör Çakar öğrencilerin sorularını yanıtladı
13 Mart 2021 Cumartesi, 12:00 İHA

Rektör Çakar öğrencilerin sorularını yanıtladı
Kaçmaya çalışan sürücünün otomobilinde uyuşturucu ele geçti
13 Mart 2021 Cumartesi, 12:00 DHA

Kaçmaya çalışan sürücünün otomobilinde uyuşturucu ele geçti
Kaymakam tebdili kıyafet sokağa çıktı denetim yaptı
13 Mart 2021 Cumartesi, 11:00 İHA

Kaymakam tebdili kıyafet sokağa çıktı denetim yaptı
Kısıtlamada alkol şişeleriyle yakalanınca cezadan kaçamadılar
13 Mart 2021 Cumartesi, 11:00 İHA

Kısıtlamada alkol şişeleriyle yakalanınca cezadan kaçamadılar