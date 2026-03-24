Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Haberleri

        Yığılca Belediyesi ile İlçe Tapu Müdürlüğü arasında dijital işbirliği protokolü imzalandı

        Yığılca Belediyesi ile İlçe Tapu Müdürlüğü arasında tapu işlemlerini hızlandırmak için dijital işbirliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 13:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş ve Tapu Müdürü Ferhat Gençoğlu tarafından imzalanan protokol, kurumlar arasındaki işlem yoğunluğunu azaltmayı ve vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

        Protokol kapsamında kurulacak sistem sayesinde, vatandaşların belediye ve tapu arasında gidip gelme zorunluluğu ortadan kalkacak.

        Bina, arsa ve arazilerin rayiç değerleri sistem üzerinden görülebilecek, iki kurum arasında kurulacak dijital köprü ile verilere hızlı, doğru ve güvenli şekilde erişim sağlanacak.

        Savaş, protokolle vatandaşlara çok büyük kolaylık sağlanacağını belirterek, "Artık hemşehrilerimiz belediyeye gelmek zorunda kalmadan bütün işlemlerini Tapu Müdürlüğünde bitirebilecek. Çağın gerekliliklerine uygun, hızlı ve etkin hizmet anlayışımızla vatandaşlarımıza hayırlı olsun." dedi.

        Protokolün operasyonel süreci rahatlatacağına değinen Gençoğlu, "Bu işbirliği ile personelimiz rayiç bedellere sistem üzerinden anında ulaşacak. Amacımız bürokrasiyi azaltmak ve işlem hazırlık sürecini hızlandırmak. Her iki kurum için de oldukça faydalı bir adım. E-belediyeye geçmeyen diğer belediyelerin de gerekli çalışmaları yaparak bu sisteme bir an önce geçmeleri gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

