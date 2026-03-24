Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.



Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.



Ekiplerce Aziziye ve Azmimilli mahallelerinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheliler R.A.K. ve E.A. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.



Ayrıca şüphelilerden uyuşturucu satın aldığı tespit edilen 1 kişi hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

