DYO, 2016 yılında hayata geçirdiği "Yarınlar İçin Değer" kurumsal sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde "Öğrenmeye Değer", "Ustalığa Değer" ve "Okullara Değer" temalarını öne çıkardı.

DYO’nun ödüllü projesi Yarınlar İçin Değer çatısı altında gerçekleştirilen "Ustalığa Değer" projesi ile DYO Boya, Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi ustalara, bir mimar gözüyle renk ve mekân kompozisyonu yapmayı deneyimleme fırsatı sunuyor.

DYO, "Ustalığa Değer" projesiyle Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından belgelendirilmiş birikimli ve deneyimli ustaların mesleki hayatlarına ivme katmak, bunun yanı sıra mesleğe yeni katılmış genç ustaların sektörel eğitimleri almalarını teşvik etmeyi hedefliyor.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından oluşturulan eğitim içerikleri yine MSGSÜ Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burçin Cem Arabacıoğlu tarafından uygulamaları başlatılan "Ustalığa Değer" projesi 2018 yılında 5 ilde, 5 eğitim uygulamasıyla 100, üç yılda ise toplam 416 ustaya ulaştı.

Eğitim sonunda yapılan sınav ile başarılı olan ustalar MSGSÜ Sürekli Eğitim Merkezinden başarı belgesi almaya hak kazandı.

2018’DE 8 BİN 483 ÇOCUĞA ULAŞILDI

"Yarınlar İçin Değer" kapsamında geliştirilen "Öğrenmeye Değer" projesinde ise ilkokullarda öğrenci, öğretmen, idareci ve velileri renk, mekân kullanımı, ısı ve ışık unsurları hakkında bilgilendirilmesi hedeflendi.

İlk etapta "Öğrenmeye Değer" projesiyle Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Eğitim Bilimleri Bölümleri akademisyenlerinden bir danışma kurulu oluşturuldu. Bu kurul tarafından renk, mekân kullanımı, ısı ve ışık unsurları hakkında bilgiler veren eğitim içerikleri hazırlandı. Proje kapsamında okullarda görev yapan idareciler, sınıf öğretmenleri ve okul aile birliği üyelerine eğitimler verildi.

2015 - 2016 ve 2016 - 2017 eğitim-öğretim dönemleri içinde toplamda 84 okulda 1.358 öğretmen, 33.520 öğrenci ve yaklaşık 70 bin veliye ulaşıldı.

2017-2018 döneminde ise 4 ilde 8 bin 483 öğrenci mekan, renk, ısı ve ışık konularında bilgilendirildi. Böylece üç yılda ulaşılan öğrenci sayısı da 42 bini geçmiş oldu.

10 İLDE 10 OKULDA MODEL UYGULAMA YAPILDI

"Okullara Değer" projesi çerçevesinde okul boyama ve boya kullanımı standartları kılavuzu, Milli Eğitim Bakanlığı katkılarıyla, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve DYO işbirliğinde oluşturulan çalışma grubu ile Türkiye genelini temsil eden 10 ilde farklı coğrafi, iklim ve yerleşim koşullarında yer alan okul tipleri belirlenerek, uygun okul boyama ve boya kullanımı önerileri geliştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm okullara yönelik hazırlanan bu kılavuza uygun olarak akademik eğitime katılmış ustalar tarafından örnek okul boyama uygulamaları gerçekleştirildi.

DYO tarafından "Okullara Değer" "okul boyama ve boya kullanımı standartları" kılavuzu kapsamında 10 il ve 10 okulda model uygulama yapıldı.