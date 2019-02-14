Tanzim satış yapıldığı bölgelerde yoğun ilgi ile karşılanınca e-PTT devreye girdi ve e-tanzim satışlarını başlattı. Şimdilik sadece Ankara için yapılan tanzim satışlarda sebzeler yer alıyor. ePttAVM üzerinden tanzim satış ile sebze almak isteyenler hem fiyatları ve kargo ücretini hem de alışveriş işleminin nasıl yapılacağını araştırıyor. e-tanzim satış ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

e-PTT İLE TANZİM SATIŞTA FİYATLAR NE KADAR?

Kırmızı Biber 6.00 TL

Çarliston Biber 6.00 TL

Sivri Biber 6.00 TL

Salatalık 4.00 TL

Patlıcan 4,50 TL

Soğan 2.00 TL

Patates 2.00 TL

Domates 3.00 TL

EPTTAVM GİRİŞ! E-PTT TANZİM SATIŞTA KARGO ÜCRETİ NE KADAR?

Tanzim satış www.epttavm.com üzerinden gerçekleştiriliyor. Tanzim satış da aynı üründen en fazla 3 kilo alınabiliniyor. Kargo ücretinde iste ilk 2 kilo 3.70 TL. 3'üncü kiloda kargo ücreti 4.10 TL oluyor. 5. kilo'da ise ödeyeceğiniz kargo ücreti 4,90 TL'ye çıkıyor. Alınan ürünlerin miktarı arttıkça kargo ücreti de artıyor.

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