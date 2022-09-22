ECA Başkanı Nasser Al-Khelaifi: "Dünyanın en güzel kentlerinden birindeyiz"

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İstanbul Conrad Otel, bugünkü ilk genel kurul toplantısı için bir araya gelen ECA üyesi çok sayıda Avrupa kulübü temsilcisine ev sahipliği yaptı.

Kurul toplantısının ardından temsilciler, akşam saatlerinde Ortaköy Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen gala yemeğine katıldı. Yemeğe Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin yanı sıra Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç da katılım sağladı. Misafirler için yalı önüne kırmızı halı serildi ve misafirler bu alandan geçiş yaptı.

Yemeğe katılan ECA Başkanı Nasser Al-Khelaifi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, toplantıda önemli birçok konu başlığı olduğunu belirterek, "Futbol için buradayız. Geleceğin harika olmasını istiyoruz. Turnuvalara yönelik birçok şey konuşacağız. Çok konu var. Avrupa ligleri ve futbol üzerine konuşacağız. Hepimiz burada iyi düşüncelerle toplandık. İstanbul ve Türkiye'de olmaktan gurur duyuyorum. Dünyanın en güzel kentlerinden birindeyiz. Burada kendimizi evimizde hissediyoruz." dedi.

Kadın futboluyla ilgili düşünceleri sorulan Başkan Al-Khelaifi, "Tabii ki kadın futbolu, her zaman çok önemli. Bir aydır odağımızı, futbolda çeşitlilik üzerine kurduk. Daha çok yatırım yapmak istiyoruz. İngiltere'de geçen sene düzenlenen organizasyon çok başarılı geçmişti. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Harika kadın futbolcular var ve kadın futbolunun daha iyi yerlere gelmesi için çabalayacağız." ifadesini kullandı.

Al-Khelaifi, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası ile ilgili de, çok heyecan verici bir organizasyon olduğunu belirterek, "Gurur duyulacak bir organizasyonla taraftarları heyecanlandırmak istiyoruz. Bu statlarda, tarihin en iyi Dünya Kupası, bu organizasyon olacak." şeklinde konuştu.

Bayern Münih'i temsilen toplantı ve yemeğe katılan kulübün CEO'su Oliver Kahn ise futbolda şu aralar tartışmaları gereken çok önemli konular olduğunu kaydederek, "Yarın gelenekselleşen genel kongremiz var. Avrupa'nın tüm kulüpleri bir araya gelecek ve farklı olayları, konu başlıklarını tartışacak. Avrupa'daki tüm kulüp temsilcilerinin buraya, İstanbul'a gelmesi bence çok önemli. Futbolun iyiye gitmesi adına buluşacağız ve konuşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıdaki en önemli konunun 2024 Şampiyonlar Ligi olacağına işaret eden Kahn, "Bu organizasyon için konuşulacak çok fazla konu başlığı olacak. Ödül dağılımı gibi konularımız var. Futbola ilişkin farklı birçok konuyu da bu toplantıda ele alacağız." ifadelerini kullandı.

Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) Genel Kurulu, yarın Çırağan Otel'de sona erecek ve toplantının ardından basın toplantısı düzenlenecek.