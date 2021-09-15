EVLİLİK TEKLİFİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Tatil için sevgilisiyle birlikte Güney Afrika'ya giden Seçkin, Çağrı Terlemez'in kendisine bir kabilenin ortasında yaptığı evlilik teklifiyle adeta havalara uçmuştu.



Ünlü şarkıcı duygularını şu sözlerle dile getirmişti: "Sanıyorum ki dünyanın en çılgın evlenme tekliflerinden biriydi bu ve ayaklarımın yerle temasını altüst etti… Sonsuzluğa gitmesini hayal ettiğim tereddütsüz bir 'evet' çıktı ağzımdan! Bütün bu sürpriz ve yaşadığım heyecan sanki rüya gibiydi. Ne hissettiğimi anlatmama bence gerek yok, gözlerimden belli olmuş zaten ve tekrar seninle çıktığımız bu yolculuğa, gerçek aşka, saf sevgiye ve sana… 1 an bile düşünmeden EVET!"