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Bir yandan da sürpriz bir proje hazırlığı içinde olan Ece Seçkin, yakın zamanda kendisini çok heyecanlandıran dünyaca ünlü bir star ile düet projesi olduğunu ve ismini açıklayacağı günü sabırsızlıkla beklediğini dile getirerek sevenlerine müjde üstüne müjde verdi.