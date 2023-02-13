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Haberler Gündem Güncel Edirne'de kapılarını depremzedelere böyle açtı! Otellerde misafir ediliyor ve... - Haberler
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Edirne'deki oteller depremzedeleri misafir ediyor! Kırklareli'nde depremzedelere hizmet noktası

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Edirne'ye gelenler, Edirne Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde otellerde misafir ediliyor. Kırklareli Valiliği'nce de depremler nedeniyle kente gelenler için hizmet noktası oluşturuldu

Edirne'de kapılarını depremzedelere böyle açtı! Otellerde misafir ediliyor ve... - Haberler
AA

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Edirne'ye gelenler, otellerde misafir ediliyor. Depremzedeler, Edirne Valiliği ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde otellere yerleştiriliyor.

Hatay'ın Defne ilçesindeki evi depremde yıkılan Mehmet Topaloğlu, 4 çocuğu, eşi ve depremde vefat eden dayısının eşi ile Edirne'de bir otelde kalıyor. Topaloğlu, AA muhabirine, kendisinin deprem anında işte olduğunu ve yıkılan evinin enkazında kalan eşi ve çocuğunu komşularının çıkardığını söyledi.

"SAĞ OLSUNLAR BİZE YARDIMCI OLDULAR"

Depremin ardından Edirne'ye gelmeyi tercih ettiklerini belirten Topaloğlu, "Sağ olsunlar bize yardımcı oldular. Evlerini, otellerini açtılar. Burada konaklıyoruz ama aklımız hep Hatay'da. Maalesef tanıdıklarımızdan yaralananlar ve cenazeler var. Biz kendi cenazelerimizi enkazdan çıkartıp, defnettikten sonra geldik buraya" dedi.

"EVİMİ DÜŞÜNECEK DURUMDA DEĞİLİM"

Topaloğlu, depremin çok büyük alanı kapsadığını ve devletin herkese el uzattığını dile getirdi. Çok üzgün olduklarını ifade eden Topaloğlu, "Şu an hiçbir şey düşünemiyorum. Evimi düşünecek durumda değilim. Canımızı kurtardık, evimiz, malımız mülkümüz kalmadı. Onlar sıkıntı değil bir şekilde yardımlaşarak, çalışarak yerine getirebiliriz" diye konuştu.

"ALLAH RAZI OLSUN HERKES BİZE EVİNİ, YURDUNU AÇTI"

Hatay'dan ailesiyle gelen Alemeddin İntizamoğlu da ağabeyi ve yakınlarının depremde hayatını kaybettiğini dile getirdi. Evinin depremde hasar gördüğünü ve bu nedenle Edirne'ye geldiklerini anlatan İntizamoğlu, "Allah razı olsun herkes bize evini, yurdunu açtı. Devletimizden, milletimizden, Cumhurbaşkanımızdan, tüm vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Buralarda ciddi bir şekilde bize giysi ve yemek yardımı yapılıyor" dedi.

"TÜM OTELLER KAPILARINI AÇTI"

Duvan Otel sahibi Güven Duvan da Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini söyledi. Yaraların birlik ve beraberlikle sarılacağını ifade eden Duvan, Edirne'deki tüm otellerin depremzedelere kapılarını açtığını kaydetti.

KIRKLARELİ'NDE "HİZMET NOKTASI" OLUŞTURULDU

Kırklareli Valiliği'nce, depremler nedeniyle kente gelenler için hizmet noktası oluşturuldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü hizmet noktasına gelen depremzedeler, hizmetlerden faydalanabilmek için başvuruda bulundu.

"NASIL OLDUYSA ÇOCUKLARIM ÇIKTI BEN KALDIM"

Malatya'da enkazdan çıktıktan sonra tedavisinin ardından kente gelen Gıyasettin Bakır, AA muhabirine, çok büyük bir felaket yaşadıklarını söyledi. Yaşadığının bir mucize olduğunu ifade eden Bakır, "Biz depreme uyurken yakalandık. O an nasıl olduysa çocuklarımın hepsi çıktı, evin içerisinde ben kaldım. En son zorla da olsa kendi çabalarımızla dışarıya çıkabildik. Diğer bina, benim binamın üzerine çöktü." diye konuştu.

Depremden üç gün sonra enkazdan çıkabildiğini anlatan Bakır, bugün de Kırklareli'ne geldiklerini kaydetti.

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