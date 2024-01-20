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        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı İba, ziyaretlerine devam ediyor

        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, sivil toplum kuruluşu ziyaretlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 11:31 Güncelleme: 20.01.2024 - 11:49
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        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı İba, ziyaretlerine devam ediyor
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        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, sivil toplum kuruluşu ziyaretlerini sürdürüyor.

        Partiden yapılan açıklamaya göre, Maden Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası il temsilciliklerini ziyaret eden İba, görüş alışverişinde bulundu.

        Sivil toplumun gücüne inandıklarını belirten İba, "Bu güç ve birliktelik ile Edirne'nin hak ettiği değere ulaşmasını sağlayacağız. Geleceğe, modern, sağlam ve güzel bir Edirne emanet edebilmenin yolu, bu işin profesyonelleriyle görüşmek ve ortak akılla ilerlemekten geçiyor. Bunun bilinciyle, her alanda işinin uzmanı ve ehil isimlerle görüşerek, istişare ederek, Edirne'yi hak ettiği güzelliğe kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.

        İba, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şube Başkanı Ahmet İsmailoğlu ve yönetimiyle de bir araya geldi.

        Vatan için büyük fedakarlıklarda bulunan gaziler ve aileleriyle Edirne'yi konuştuklarını aktaran İba, gazilere desteklerinin daima süreceğini ifade etti.

        İba, Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Leyla Vardar Karaduman ve yönetimini de ziyaret etti.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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