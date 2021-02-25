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Milli Eğitim Bakanı net konuştu, ‘Sağlık anlamında riske girmeyeceğiz’ Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: “Bilimin verileriyle hareket ederek okullarımızı peyderpey açma noktasında kararlılığımız devam ediyor”
25 Şubat 2021 Perşembe, 14:21 İHA

Milli Eğitim Bakanı net konuştu, ‘Sağlık anlamında riske girmeyeceğiz’ Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: “Bilimin verileriyle hareket ederek okullarımızı peyderpey açma noktasında kararlılığımız devam ediyor”
Bakan Selçuk: Okulları peyderpey açma kararımız devam ediyor / Ek fotoğraflar
25 Şubat 2021 Perşembe, 14:09 DHA

Bakan Selçuk: Okulları peyderpey açma kararımız devam ediyor / Ek fotoğraflar
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Edirne’de öğretmenlerle buluştu
25 Şubat 2021 Perşembe, 14:00 İHA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Edirne’de öğretmenlerle buluştu
Bakan Selçuk: Okulları peyderpey açma kararımız devam ediyor (2)
25 Şubat 2021 Perşembe, 14:00 DHA

Bakan Selçuk: Okulları peyderpey açma kararımız devam ediyor (2)
Bakan Selçuk: Okulları peyderpey açma kararımız devam ediyor
25 Şubat 2021 Perşembe, 14:00 DHA

Bakan Selçuk: Okulları peyderpey açma kararımız devam ediyor
Keşan'da polis denetimlerinde 91 kişiye 340 bin lira ceza
25 Şubat 2021 Perşembe, 13:00 DHA

Keşan'da polis denetimlerinde 91 kişiye 340 bin lira ceza
Keşan’da sıkı denetimler: 1 günde 352 bin 292 TL ceza
25 Şubat 2021 Perşembe, 11:00 İHA

Keşan’da sıkı denetimler: 1 günde 352 bin 292 TL ceza
Trakya'da koronavirüs yükselişe geçti, önlemler artırıldı
25 Şubat 2021 Perşembe, 11:00 DHA

Trakya'da koronavirüs yükselişe geçti, önlemler artırıldı
Edirne´deki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
24 Şubat 2021 Çarşamba, 22:00 DHA

Edirne´deki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
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Keşan’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
24 Şubat 2021 Çarşamba, 20:00 İHA

Keşan’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
İpsala’da 2 köy ve 1 mahalle koronavirüs sebebiyle karantinaya alındı
24 Şubat 2021 Çarşamba, 17:00 İHA

İpsala’da 2 köy ve 1 mahalle koronavirüs sebebiyle karantinaya alındı
Mutasyonlu virüsün görüldüğü Beyendik beldesi karantinaya alındı
24 Şubat 2021 Çarşamba, 16:00 İHA

Mutasyonlu virüsün görüldüğü Beyendik beldesi karantinaya alındı
Avcılar şaşkın Sayıları gittikçe artıyor, ‘istilacı’ tür olarak biliniyor Nehir taşkınları ile Bulgaristan’dan geldiler, gün geçtikçe çoğalıyorlar
24 Şubat 2021 Çarşamba, 15:00 İHA

Avcılar şaşkın Sayıları gittikçe artıyor, ‘istilacı’ tür olarak biliniyor Nehir taşkınları ile Bulgaristan’dan geldiler, gün geçtikçe çoğalıyorlar
Mutant virüs görülen Edirne´nin Beyendik beldesi karantinaya alındı-YENİDEN
24 Şubat 2021 Çarşamba, 14:00 DHA

Mutant virüs görülen Edirne´nin Beyendik beldesi karantinaya alındı-YENİDEN
Mutant virüs görülen Edirne´nin Beyendik ilçesi karantinaya alındı
24 Şubat 2021 Çarşamba, 14:00 DHA

Mutant virüs görülen Edirne´nin Beyendik ilçesi karantinaya alındı
Saros Körfezi'ndeki su sıkıntısını çözecek tesisin yapımı sürüyor
23 Şubat 2021 Salı, 17:00 DHA

Saros Körfezi'ndeki su sıkıntısını çözecek tesisin yapımı sürüyor
20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari Jandarma dedektifleri ‘JASAT’tan kaçamadı
23 Şubat 2021 Salı, 12:00 İHA

20 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari Jandarma dedektifleri ‘JASAT’tan kaçamadı
Elektronik randevu sistemi devre dışı kaldı, Kapıkule’de tır şoförleri yine beklemeye başladı
23 Şubat 2021 Salı, 11:00 İHA

Elektronik randevu sistemi devre dışı kaldı, Kapıkule’de tır şoförleri yine beklemeye başladı
Keşan´da 69 kişiye 208 bin lira ceza
22 Şubat 2021 Pazartesi, 17:00 DHA

Keşan´da 69 kişiye 208 bin lira ceza
Vakaların arttığı Keşan´da ev hanımlarına 'gün' uyarısı
22 Şubat 2021 Pazartesi, 15:00 DHA

Vakaların arttığı Keşan´da ev hanımlarına 'gün' uyarısı
Yunanistan'a kaçırılmak istenilen 750 kilo midye, ormanlık alanda bulundu
22 Şubat 2021 Pazartesi, 13:00 DHA

Yunanistan'a kaçırılmak istenilen 750 kilo midye, ormanlık alanda bulundu
Edirne'de trafik kazası: 3 yaralı Sürücüsünün gözünü güneş alan çöp kamyonu, park halindeki kamyona çarptı
22 Şubat 2021 Pazartesi, 12:00 İHA

Edirne'de trafik kazası: 3 yaralı Sürücüsünün gözünü güneş alan çöp kamyonu, park halindeki kamyona çarptı
Hırsızlık hükümlüsü, kısıtlamada bekçilere yakalandı
22 Şubat 2021 Pazartesi, 13:00 DHA

Hırsızlık hükümlüsü, kısıtlamada bekçilere yakalandı
Çöp toplama kamyonu TIR´a çarptı, 2 işçi yaralandı
22 Şubat 2021 Pazartesi, 12:00 DHA

Çöp toplama kamyonu TIR´a çarptı, 2 işçi yaralandı
Edirne'de Mimar Sinan'ın 500 yıllık su kemerleri kaçak kazılarla tahrip edildi
22 Şubat 2021 Pazartesi, 11:00 DHA

Edirne'de Mimar Sinan'ın 500 yıllık su kemerleri kaçak kazılarla tahrip edildi
Edirne'de Fatih Köprüsü'nü eriyen kar suları tehdit ediyor(2)
21 Şubat 2021 Pazar, 19:00 DHA

Edirne'de Fatih Köprüsü'nü eriyen kar suları tehdit ediyor(2)
Vakaların arttığı İpsala´da halk pazarları 1 hafta süreyle kurulmayacak
21 Şubat 2021 Pazar, 18:00 DHA

Vakaların arttığı İpsala´da halk pazarları 1 hafta süreyle kurulmayacak
Edirne'de Fatih Köprüsü'nü eriyen kar suları tehdit ediyor
21 Şubat 2021 Pazar, 11:00 DHA

Edirne'de Fatih Köprüsü'nü eriyen kar suları tehdit ediyor
Babasıyla balığa çıktığı tekneden düşüp, boğulan genç, toprağa verildi
20 Şubat 2021 Cumartesi, 20:00 DHA

Babasıyla balığa çıktığı tekneden düşüp, boğulan genç, toprağa verildi
Edirne Valisi Canalp, koyun otlatırken maske takan vatandaşa teşekkür etti
20 Şubat 2021 Cumartesi, 19:00 DHA

Edirne Valisi Canalp, koyun otlatırken maske takan vatandaşa teşekkür etti
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Dijital Tırı Edirne’de
20 Şubat 2021 Cumartesi, 17:00 İHA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Dijital Tırı Edirne’de
Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı
20 Şubat 2021 Cumartesi, 02:00 DHA

Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı
Babasıyla balığa çıktığı tekneden düşüp kayboldu/ Ek fotoğraflar
19 Şubat 2021 Cuma, 18:00 DHA

Babasıyla balığa çıktığı tekneden düşüp kayboldu/ Ek fotoğraflar