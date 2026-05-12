Edirne'de TAMP kapsamında sel-taşkın müdahale tatbikatı yapıldı

Edirne'de, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 2026 Yılı Bölge Düzeyi Sel-Taşkın Müdahale Tatbikatı düzenlendi.



Edirne İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, olası sel ve taşkın afetlerine karşı müdahale kapasitesinin artırılması amacıyla senaryolar değerlendirildi, görev paylaşımı ve müdahale süreçleri gözden geçirildi.



Tatbikatta, 23 AFAD Çalışma Grubu'nun yanı sıra Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Bursa, Balıkesir ve Manisa'dan AFAD ekipleri ile askeri birlikler de yer aldı.



Tatbikat senaryoları kapsamında Meriç Köprüsü'nde taşkında mahsur kalanlar, NATO Köprüsü'nde sel suları altında kalan araçtan vatandaşlar kurtarıldı. Kayıp ihbarı kapsamında sondayla kanalda arama yapıldı. Ormanda mahsur kalanlar helikopterle tahliye edildi. Sel ve taşkın senaryoları üzerinden arama kurtarma, tahliye, barınma, ulaşım, enerji, haberleşme ve lojistik hizmetlerine yönelik müdahaleler yapıldı.



Ayrıca kriz yönetimi, bilgi akışı, kaynak yönetimi ve saha organizasyonuna ilişkin uygulama planları üzerinde duruldu.



Afet anında görev alacak ekiplerin koordinasyonunun güçlendirilmesi, kurumlar arası işbirliğinin artırılması ve müdahale süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı.



- "Bulunduğumuz coğrafya, yangın, deprem, sel gibi riskleri her zaman barındırıyor"



Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı ve AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin de tatbikatı izledi, yetkililerden bilgi aldı.



Subaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatbikatın afetlere hazırlık açısından büyük önem taşıdığını belirtti.



Tatbikata 1200'e yakın personelin katıldığını dile getiren Subaşı, "Bulunduğumuz coğrafya, yangın, deprem, sel gibi riskleri her zaman barındırıyor. Devlet olarak görevimiz bunların olası risk ve zararlarını hesaplayıp önceden kurumların kapasitelerini geliştirerek ekiplerin anında müdahale edebilme yeteneklerini geliştirmek. Tatbikata katılan ekipler de bu yeteneklerini fazlasıyla bize hissettirdi." dedi.



Ergin de Edirne'de düzenlenen bölgesel sel ve taşkın tatbikatının, ilin afet riskleri dikkate alınarak planlandığını söyledi.



Ergin, Arda, Meriç ve Tunca nehirlerinin birleştiği Edirne'de sel ve taşkın riskinin yüksek olduğunu belirterek, TAMP kapsamında kurumların görevlerini test etmek amacıyla tatbikat düzenlendiğini ifade etti.



Yaklaşık 4 aylık hazırlık sürecinin ardından başarıyla düzenlenen tatbikata katılan personele teşekkür eden Ergin, AFAD'ın, afetlere müdahale kapasitesini, teknik donanım, insan kaynağı ve operasyonel gücünü her geçen yıl artırdığını kaydetti.

