Edirne'de Türk Mutfağı Haftası'nda kentin lezzetleri tanıtıldı

Edirne'de Türk Mutfağı Haftası'nda vatandaşlara çeşitli lezzetler ikram edildi. Saraçlar Caddesi'nde kurulan stantta şefler tarafından hazırlanan İpsala kandilli mantısı, gül şerbeti, gaziler helvası ve keşkek sunuldu. Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, yaptığı açıklamada, Türk Mutfağı Haftası'nda kentin gastronomik zenginliğini tanıtmaya devam ettiklerini söyledi. Şeflere teşekkür eden Soytürk, tanıtım faaliyetlerinin süreceğini kaydetti. Vatandaşlar, ikram edilen lezzetlere ilgi gösterdi.

