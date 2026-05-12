AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen Daraltılmış İl Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda şehirlerin gündemi, teşkilat çalışmaları ve sahadaki faaliyetler değerlendirildi.



İba, teşkilat çalışmalarını vatandaşların beklentilerini merkeze alarak sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.



- İbriktepe köyüne doğalgaz geliyor



İbriktepe köyünde doğalgaz altyapı çalışmalarına başlandı.



Yetkililerden yapılan açıklamada, çalışmaların kısa sürede tamamlanmasının ardından köydeki hanelere doğalgaz bağlantılarının yapılacağı belirtildi.



Açıklamada, doğalgaz hizmetinin İbriktepe köyüne hayırlı olması temennisinde bulunuldu.



- Süloğlu'nda referans parsel veri toplama çalışmaları sürüyor



Süloğlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce arazide referans parsel veri toplama çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.



Müdürlükten yapılan açıklamada, çalışmalar kapsamında üretim deseninin yerinde tespit edildiği, kayıt sistemlerinin doğrulandığı ve destekleme süreçlerinin sağlıklı yürütülmesinin amaçlandığı belirtildi.



Ekiplerin saha çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.







