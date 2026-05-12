Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Edirne, ortalama hane halkı büyüklüğünün en düşük olduğu iller arasında 8. sırada yer aldı.



TÜİK'in "İstatistiklerle Aile 2025 Edirne Özel Bülteni"ne göre, Türkiye'de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğü, azalma eğilimi göstererek 2025 yılında 3,08 kişiye düştü.



Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il 4,84 kişiyle Şırnak olurken, Edirne 2,60 kişilik ortalamayla en düşük değerlere sahip iller arasında 8. sırada bulundu.



Edirne'nin tek kişilik hane halkı oranında da dikkati çektiği belirtildi. İlde tek kişilik hane halklarının oranı yüzde 25,3 olarak hesaplandı. Bu oranla Edirne, Türkiye genelinde tek kişilik hane halkı oranının en yüksek olduğu 16. il oldu.



Öte yandan Edirne, akraba evliliği oranının en düşük olduğu il olarak öne çıktı. Türkiye genelinde toplam resmi evlilikler içinde akraba evliliği yapan bireylerin oranı incelendiğinde, Edirne yüzde 1,2 ile ilk sırada yer aldı.



- Gezici deprem simülasyon tırı Edirne'de



Edirne Belediyesinin girişimleriyle Marmara Belediyeler Birliğine ait gezici deprem simülasyon tırı, Selimiye Meydanı'nda vatandaşlara hizmet verecek.



Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, toplumu olası afetlere hazırlamak, yapısal olmayan tehlikeleri azaltmak ve depreme dayanıklı yapı üretimi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla geliştirilen simülasyon tır iki gün boyunca Edirnelilerle buluşacak.



Simülasyon tırında vatandaşlara deprem öncesinde, deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler uzman ekipler tarafından uygulamalı şekilde anlatılacak.





Ayrıca bireysel olarak alınması gereken tedbirler konusunda da bilgilendirme yapılacak.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, deprem gerçeğinin Edirne’nin de gündeminde olması gereken önemli bir konu olduğunu belirtti.



Olası bir İstanbul depreminin kentte de hissedilmesinin mümkün olduğunu aktaran Gencan, şunları kaydetti:



"Bu nedenle bilinçli, hazırlıklı ve dayanıklı bir toplum oluşturmak büyük önem taşıyor. Özellikle olası büyük bir afette Edirne’miz, coğrafi konumu nedeniyle kritik bir görev üstlenecek ve bir yardım üssü olarak önemli sorumluluklar taşıyacaktır.





Bu yüzden vatandaşlarımızın afet bilincini artırmak, doğru davranış biçimlerini öğrenmelerini sağlamak ve gerekli tedbirler konusunda farkındalık oluşturmak bizim önceliklerimiz arasında yer alıyor."



- Keşan'da Engelliler Haftası kapsamında program düzenlendi



Keşan Belediyesi tarafından Engelliler Haftası kapsamında program düzenlendi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Gemici Cennet Parkı'nda gerçekleştirilen programa, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mücahit Erdoğan, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Eylem Akdemir ile vatandaşlar katıldı.



Etkinlikte, özel öğrenciler hazırladığı halk oyunları gösterileri sundu, şarkılar seslendirdi ve şiirler okudu.





















