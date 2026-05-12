Meslek lisesi öğrencilerine Trakya Üniversitesine tanıtım gezisi

Edirne Emel Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Trakya Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen proje kapsamında üniversite tanıtım gezisine katıldı.





Okuldan yapılan açıklamaya göre gezide Bilişim Teknolojileri, Muhasebe ve Finansman ile Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanı şefleri ile öğrenciler yer aldı.





Program kapsamında öğrenciler, Trakya Üniversitesi bünyesindeki Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesini ziyaret etti.





Gezide öğrencilere üniversite yaşamı, akademik bölümler, laboratuvarlar, eğitim olanakları ve kariyer fırsatları hakkında bilgi verildi.





Açıklamada, katkılarından dolayı Trakya Üniversitesi Kariyer Merkezi yetkilileri ile okulun alan şeflerine teşekkür edildi.



