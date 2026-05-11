Türk Kızılay Edirne Şubesi üyeleri, Anneler Günü dolayısıyla Kadın Emek Pazarı'nda stant açan anneleri ziyaret etti.



Kızılay gönüllüleri tarafından el emeğiyle hazırlanan "Hilal-i Ahmer Çiçeği" rozetleri, pazarda üretim yapan annelere hediye edildi.



Türk Kızılay Edirne Şubesinden yapılan açıklamada, sevgi ve emeğiyle hayatı güzelleştiren annelerin Anneler Günü'nün kutlandığı belirtildi.



Açıklamada, kadın emeğinin desteklenmesi ve annelerin özel günlerinde yanlarında olunmasının önemine dikkati çekildi.





- Anneler Günü programı



Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Anneler Günü dolayısıyla kursiyer kadınlara yönelik kahvaltı programı düzenlendi.



İl Müdürlüğüne bağlı Edirne Sosyal Hizmet Merkezi bünyesindeki Yıldırım Sosyal Hizmet Merkezi ile Umurbey Sosyal Hizmet Merkezi ek birimlerinden hizmet alan kursiyer kadınlar etkinlikte bir araya geldi.



Programda kadınların Anneler Günü kutlanırken, katılımcılar sohbet ederek keyifli vakit geçirdi.



İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kadınların sosyal hayata katılımını destekleyen etkinliklerin sürdürüleceği belirtildi.

