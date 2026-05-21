Edirne'de dronla trafik denetimi gerçekleştirildi

Edirne'de polis ekiplerince dronla trafik denetimi gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı'nda denetim yaptı. Dron ile denetim gerçekleştiren ekipler kural ihlali yapan sürücüleri tespit etti. Polis ekipleri motosiklet sürücülerine de "Güvenli Sürüş Rehberi" dağıttı. Denetimde 20 sürücüye ceza uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.