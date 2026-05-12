Edirne'de asayiş

Edirne'de bir kişi, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan kişinin kendisini takip etmeyi sürdürdüğünü öne sürerek şikayetçi oldu.



Kocasinan Mahallesi'nde S.B, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Y.G'nin karara uymadığını iddia ederek polise başvurdu.



Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.



- Okul arkadaşını darp ettiği iddiası



Edirne'de bir öğrenci, okul arkadaşı tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu.



Kocasinan Mahallesi'nde D.K, okul arkadaşının kendisini darp ettiğini öne sürdü.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



- Yasaklı bıçaklarla yakalandı



Edirne'de bir kişinin üzerinde 6136 Sayılı Kanun kapsamında değerlendirilen 2 bıçak ele geçirildi.



Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi'nde durumundan şüphelenilen V.S'nin üst aramasında 2 bıçak bulundu.



Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.



- Damadını tehdit etmekle suçladı



Edirne'de bir kişi, damadının tehdit içerikli sözlerine maruz kaldığını iddia etti.



N.K, damadı Ö.K'nin kendisini tehdit ettiğini öne sürerek şikayetçi oldu.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



- Kampüste motosiklet kazası



Edirne'de motosiklet sürücüsü geçirdiği kazada yaralandı.



Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Eczacılık Fakültesi önünde motosikletiyle seyir halindeki B.A, yere düştü.



Yaralanan sürücü tedavi altına alındı.



- Futbol maçında yaralandı



Keşan'da futbol maçında yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.



Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde oynanan maçta Y.A, topa yükseldiği sırada rakip oyuncunun ayağının yüzüne gelmesi sonucu yaralandı.



- Merdivenden düşen işçi yaralandı



Meriç'te merdivenden düşen kişi yaralandı.



Büyükdoğanca Mahallesi Ahmet Tosun Caddesi'nde S.K, arkadaşına ait iş yerinde çalıştığı sırada dengesini kaybederek merdivenden düştü.



Yaralanan kişinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

