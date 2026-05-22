Edirne'de asayiş

Edirne'de iş yerinden cep telefonu çalınan kişi şikayette bulundu.



Şükrüpaşa Mahallesi'nde İ.Ş'nin iş yerinde cep telefonu çalındı.



Yapılan kamera incelemesinde cep telefonunu alan şüpheli tespit edildi.



Olayla ilgili H.C. gözaltına alındı.



- Motosikleti çalınan kişi şikayette bulundu



Edirne'de motosikleti çalınan kişi şikayette bulundu.



Barutluk Mahallesi'nde motosikletini park eden A.K. döndüğünde aracını yerinde bulamadı.



A.K. polis merkezi amirliğine giderek şikayette bulundu.



- Dolandırılan kişi polise başvurdu



Keşan ilçesinde kendisini bankacı gibi tanıtanlara dolandırılan kişi polise başvurdu.



Aşağı Zaferiye Mahallesi'nde yaşayan O.K. kendisini bankacı gibi tanıtan kişilere 18 bin lira gönderdi.



Dolandırıldığını anlayan O.K. polis merkezi amirliğine giderek şikayette bulundu.

