Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne Bienali için açılış programı düzenlendi

        Edirne Bienali için açılış programı düzenlendi

        Köprüler temasıyla düzenlenen Edirne Bienali için açılış programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 21:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Bienali için açılış programı düzenlendi

        Köprüler temasıyla düzenlenen Edirne Bienali için açılış programı gerçekleştirildi.


        Edirne Valisi Yunus Sezer, Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'ndaki açılış programında, Edirne Bienali'nin 23 ülkeden 200'e yakın kendi alanında çok önemli sanatçının katılımıyla başladığını söyledi.

        Köprüler temasıyla bir aydan uzun sürecek bienalin büyük emeklerle hazırlandığını belirten Sezer, "Balkanlar, köprüler diyarı. Nehirlerin olduğu yerlerde köprüler de var. Ama köprüler fiziki olarak insanları buluşturduğu gibi gönülleri, kültürleri de aslında birleştiriyor. Balkanlar çok kozmopolit, birçok milletin yaşadığı bir yerdir. Köprülerle burada güzel bir birliktelik oluşmuş. Bunu da yansıtma imkanı bulacağız." dedi.

        Sezer, köprülerin buluşturduğu her şeyin bienalde anlatıldığını dile getirdi.

        Bienalin, Edirne'nin tanıtımı açısından çok önemli olduğunu ifade eden Sezer, "Edirne bir anıt şehir. Bu kadar tarihi ve kültürel yapıya sahip dünyada çok ender şehir var. Edirne'nin tarihi ve kültürel yönüyle bir şehir olarak ön plana çıkması bizim açımızdan çok önemli." diye konuştu.

        AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da köprüler temasıyla hazırlanan Edirne Bienali'nin kentin kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sunacağına, Edirne'nin dünya kültür sahnesinde önemli bir yer edineceğine inandığını ifade etti.

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ise Meriç, Tunca ve Arda nehirlerinin şekillendirdiği kadim şehir Edirne'nin tarihi eserleri ve sokaklarıyla farklı hafızaları bir arada taşıdığını belirterek, Edirne Bienali'nin köprüler temasıyla düzenlenmesinin anlamlı olduğunu dile getirdi.

        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler de köprüler temasıyla bu yıl ilk kez düzenlenen bienalin gönüller arasında görünmez köprüler kuracağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

        Edirne Bienali Koordinatörü Didem Çapa da farklı kültürlere saygı duymanın onları anlamakla mümkün olduğunu, sanatın bunun en güzel ifade biçimi olduğunu kaydetti.

        Konuşmaların ardından Vali Sezer ve beraberindekiler, kervansarayda sergilenen eserleri inceleyerek sanatçılardan bilgi aldı.

        Programa CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve sanatçılar katıldı.

        Kentin farklı noktalarındaki dans performansları, konserler, açık hava projeleri ve çocuklara yönelik etkinliklerin yer alacağı bienal 28 Haziran'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        CHP MYK olağanüstü toplandı
        CHP MYK olağanüstü toplandı
        Lütfü Savaş: Türk siyasetine hayırlı olsun
        Lütfü Savaş: Türk siyasetine hayırlı olsun
        CANLI | HT Spor'un konuğu Galatasaray Başkanı Özbek
        CANLI | HT Spor'un konuğu Galatasaray Başkanı Özbek
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        TFF, yaz transfer dönemi tarihlerini açıkladı!
        TFF, yaz transfer dönemi tarihlerini açıkladı!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        Kadir İnanır entübe edildi
        Kadir İnanır entübe edildi
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Bugün Ne Oldu? 21 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 21 Mayıs 2026'nın haberleri
        "Allah ondan aldığını buna versin"
        "Allah ondan aldığını buna versin"
        '2026 güllük gülistanlık görünmüyor'
        '2026 güllük gülistanlık görünmüyor'
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı

        Benzer Haberler

        Edirne'de sağanak etkili oldu
        Edirne'de sağanak etkili oldu
        Keşan'da "Mesleki Eğitim Şenliği"
        Keşan'da "Mesleki Eğitim Şenliği"
        Edirne'de Kıbrıs Gazisi Celal Koç son yolculuğuna uğurlandı
        Edirne'de Kıbrıs Gazisi Celal Koç son yolculuğuna uğurlandı
        Kapıkule Sınır Kapısı bayram ve yaz yoğunluğuna hazır
        Kapıkule Sınır Kapısı bayram ve yaz yoğunluğuna hazır
        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri İstasyonu denetlendi
        Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri İstasyonu denetlendi
        Edirne'de Türk Mutfağı Haftası, kurulan bayram sofrası ile başladı
        Edirne'de Türk Mutfağı Haftası, kurulan bayram sofrası ile başladı