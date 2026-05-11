Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, üreticilerle bir araya geldi
Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Uzunköprü ilçesine bağlı Aslıhan köyünü ziyaret ederek üreticilerle görüştü.
Ziyarette Uzunköprü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Esen de yer aldı.
Üreticilerle bir araya gelen Köse, tarımsal üretime ilişkin talep ve sorunları dinleyerek çözüm odaklı değerlendirmelerde bulundu.
Köse, Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak üreticilerin yanında olmaya ve teknik destek sağlamaya devam edeceklerini belirtti.
