        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Edirne'de Anneler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

        Edirne'de Anneler Günü dolayısıyla Edirne Belediyesi ile Edirne Kadın Dayanışması tarafından program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 13:45 Güncelleme:
        Program kapsamında Belediye Başkanı Filiz Gencan ve kadınlar, Atatürk Bulvarı'ndaki Zübeyde Hanım Anıtı'na karanfil bıraktı.

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, burada yaptığı konuşmada başta Zübeyde Hanım olmak üzere dünyayı değiştiren evlatlar yetiştiren tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

        Anneler Günü etkinliklerine üretici pazarında başladıklarını belirten Gencan, kentte üretim yapan kadınlarla ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini söyledi.

        Zübeyde Hanım’ın huzurunda bulunmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Gencan, Anneler Günü kapsamında sivil toplum kuruluşlarıyla, şehit aileleriyle ve annelerle çeşitli etkinliklerde bir araya geldiklerini dile getirdi.

        Anneliğin yalnızca biyolojik bağla sınırlı olmadığını vurgulayan Gencan, “Bir çocuğun hayatına dokunan, onun yaşamını değiştiren tüm kadınlarımız çok kıymetli. Kendini anne gibi hisseden kadınlarımız da çok kıymetli.” dedi.




        Anneler Günü’nün hem özel hem de duygusal bir anlam taşıdığını ifade eden Gencan, annelerini kaybeden vatandaşlara ve evlat acısı yaşayan annelere sabır temennisinde bulundu.


        Konuşmanın ardından belediye bandosu eşliğinde Atatürk Anıtı’na kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Atatürk Anıtı’ndaki programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.


        Daha sonra anıta çelenk sunuldu.

        Programda Edirne Kadın Dayanışması adına açıklama yapan Kamile İşbildi, Edirne’nin annelerle anlam kazandığını belirtti.

        İşbildi, Edirne’de annelerin emeğiyle yaşamın şekillendiğini ifade ederek, şehit ve gazi annelerinin gösterdiği sabır ve fedakarlığın toplumun ortak vicdanı olduğunu söyledi.

        Konuşmanın ardından program sona erdi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

