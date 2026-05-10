        Edirne'den kısa kısa

        Uzunköprü Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Satranç Turnuvası başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 11:20 Güncelleme:
        Turnuvanın açılışı, Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Tezer ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tolgahan Güney Antike'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Belediye Başkanı Ediz Martin, turnuvada mücadele eden sporculara başarı dileyerek, organizasyonda emeği geçen satranç eğitmenlerine teşekkür etti.

        Turnuvanın, gençlerin sportif ve sosyal gelişimine katkı sunmasının amaçlandığı belirtildi.

        - Edirne Huzurevi’nde bez çanta boyama etkinliği düzenlendi

        Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Edirne Huzurevi’nde huzurevi sakinlerine yönelik bez çanta boyama etkinliği düzenlendi.

        Huzurevinin sanat atölyesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri ve atölye eğitmeninin yönlendirmesiyle katılımcılar bez çantaları boyadı.

        Etkinlikte huzurevi sakinlerinin el becerilerini geliştirmesi ve sosyal faaliyetlere katılımının artırılması amaçlandı.

        Yetkililer, benzer sosyal ve sanatsal etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

        -Havsa'da küçükbaş küpeleme ve parsel tespit çalışmaları sürüyor

        Havsa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Kuzucu köyünde küçükbaş hayvan küpeleme çalışması gerçekleştirildi.

        İlçe Müdürlüğü hayvan sağlığı personeli tarafından yürütülen çalışmalarda küçükbaş hayvanların kayıt altına alınması amacıyla küpeleme işlemleri yapıldı.

        Öte yandan zirai personel tarafından uzaktan algılama ile ürün belirleme çalışmaları kapsamında tarım arazilerinde parsel tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

        Yetkililer, hayvan sağlığı ve tarımsal üretime yönelik saha çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

        - Keşan Belediyesinden esnaf ziyareti

        Keşan Belediyesi tarafından ilçe esnafına yönelik ziyaret gerçekleştirildi.

        Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, esnafı ziyaret ederek hayırlı işler diledi, vatandaşlarla sohbet etti.

        Ziyaretlerde esnafın talep ve görüşlerinin dinlendiği belirtilirken, vatandaşlarla da çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu.









        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        "Hamaney görünmese de savaşın stratejisini belirliyor"
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        "Hedef üst üste 5. şampiyonluk"
        En güçlü bağlanma rekoru
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Katile uzanan sinyal! 2 bin 200 kilometrelik takip!
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Katy Perry açacak
        Yangında balkondan atladı, kurtarılamadı!
        Sıcak hava ve kuvvetli yağış bir arada!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Meğer Antik Roma'da bile varmış!
        Ünlülerin şampiyonluk sevinci
