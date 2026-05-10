Uzunköprü Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Satranç Turnuvası başladı.



Turnuvanın açılışı, Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Tezer ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tolgahan Güney Antike'nin katılımıyla gerçekleştirildi.



Belediye Başkanı Ediz Martin, turnuvada mücadele eden sporculara başarı dileyerek, organizasyonda emeği geçen satranç eğitmenlerine teşekkür etti.



Turnuvanın, gençlerin sportif ve sosyal gelişimine katkı sunmasının amaçlandığı belirtildi.



- Edirne Huzurevi’nde bez çanta boyama etkinliği düzenlendi



Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Edirne Huzurevi’nde huzurevi sakinlerine yönelik bez çanta boyama etkinliği düzenlendi.



Huzurevinin sanat atölyesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri ve atölye eğitmeninin yönlendirmesiyle katılımcılar bez çantaları boyadı.



Etkinlikte huzurevi sakinlerinin el becerilerini geliştirmesi ve sosyal faaliyetlere katılımının artırılması amaçlandı.



Yetkililer, benzer sosyal ve sanatsal etkinliklerin devam edeceğini belirtti.



-Havsa'da küçükbaş küpeleme ve parsel tespit çalışmaları sürüyor



Havsa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Kuzucu köyünde küçükbaş hayvan küpeleme çalışması gerçekleştirildi.



İlçe Müdürlüğü hayvan sağlığı personeli tarafından yürütülen çalışmalarda küçükbaş hayvanların kayıt altına alınması amacıyla küpeleme işlemleri yapıldı.



Öte yandan zirai personel tarafından uzaktan algılama ile ürün belirleme çalışmaları kapsamında tarım arazilerinde parsel tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.



Yetkililer, hayvan sağlığı ve tarımsal üretime yönelik saha çalışmalarının devam edeceğini belirtti.



- Keşan Belediyesinden esnaf ziyareti



Keşan Belediyesi tarafından ilçe esnafına yönelik ziyaret gerçekleştirildi.



Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, esnafı ziyaret ederek hayırlı işler diledi, vatandaşlarla sohbet etti.



Ziyaretlerde esnafın talep ve görüşlerinin dinlendiği belirtilirken, vatandaşlarla da çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu.



















