Edirne'de belgesiz hayvan sevkine ceza
Havsa ilçesinde belgesiz ve veteriner sağlık raporu bulunmayan 2 büyükbaş hayvan tespit edildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile jandarma personelince yapılan yol kontrol uygulamasında, 2 büyükbaş hayvanın sevk belgesi ve veteriner sağlık raporunun olmadığı belirlendi.
İlgili kişiler hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.
Büyükbaş hayvanlar, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından kesime sevk edildi.
